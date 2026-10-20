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¿Dónde está María Alejandra Solano? Buscan a modelo bogotana desaparecida tras viajar a Cali

María Alejandra Solano viajó de Bogotá a Cali por un compromiso laboral y confirmó su llegada el pasado 11 de octubre. Desde entonces, su celular está apagado y nadie sabe dónde está. Su familia pide revisar cámaras de seguridad y llamadas para reconstruir sus últimos movimientos.

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Redacción Bogotá
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Su familia perdió contacto con ella el 11 de octubre. El celular permanece apagado y las autoridades buscan reconstruir sus últimos movimientos.
María Alejandra Solano perdió contacto con su familia tras llegar a Cali el pasado 11 de octubre

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La desaparición de María Alejandra Solano, una modelo bogotana que viajó a Cali por motivos de trabajo, mantiene en alerta a sus familiares y amigos. La joven fue reportada como desaparecida después de que confirmara su llegada a la capital del Valle del Cauca, el pasado domingo 11 de octubre. Desde entonces, se desconoce su paradero.

María Alejandra reside en el barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Según sus allegados, tenía varios compromisos profesionales programados en Cali y, aunque inicialmente informó que había llegado a la ciudad, la comunicación se interrumpió de manera repentina.

Su teléfono celular permanece apagado y sus redes sociales no registran actividad, una situación que encendió las alarmas entre sus seres queridos, quienes aseguran que no era habitual que permaneciera incomunicada durante tanto tiempo.

Uno de los principales interrogantes es qué ocurrió después de que la modelo llegara a Cali. Hasta el momento, no se ha establecido cuál fue su último recorrido ni con quién habría tenido contacto antes de desaparecer.

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Precisamente, la familia intenta reconstruir sus movimientos y conocer los lugares que visitó durante sus primeras horas en la ciudad. Sin embargo, la falta de información sobre sus desplazamientos ha dificultado la búsqueda.

Ante la incertidumbre, sus allegados comenzaron a compartir fotografías y mensajes en redes sociales para ampliar la difusión del caso. A esta iniciativa también se han sumado compañeros de trabajo y personas vinculadas al gremio del modelaje en Bogotá.

Familia pide revisar cámaras y llamadas

Los familiares solicitaron la intervención de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para esclarecer lo ocurrido. Entre sus peticiones está la revisión de cámaras de seguridad en los sectores que María Alejandra pudo haber recorrido, así como la verificación de sus últimas comunicaciones telefónicas.

Según la información conocida hasta ahora, un grupo especial asumió las labores investigativas y analiza los datos disponibles para intentar establecer su ubicación.

Mientras avanzan estas diligencias, la búsqueda continúa tanto en Bogotá como en Cali. La familia espera que los registros de seguridad, las comunicaciones y la información que pueda aportar la ciudadanía permitan reconstruir las últimas horas de la joven antes de perder contacto con ella.

Por ahora, no existe información confirmada que permita establecer qué ocurrió con María Alejandra Solano después de su llegada a Cali. Sus familiares mantienen la búsqueda y esperan obtener respuestas sobre su paradero.

Lea más: Obra de la Alcaldía de Teusaquillo sigue inconclusa y con daño fiscal de COP 36.400 millones

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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