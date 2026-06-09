¿Dónde ver los partidos de Colombia en el Mundial 2026? Bogotá tendrá dos parques

Los parques El Tunal y Fontanar del Río serán los puntos de encuentro para los hinchas de la Selección Colombia en Bogotá. Foto: EFE - Carlos Ortega

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A menos de dos semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Bogotá comenzó a preparar espacios para que miles de aficionados puedan acompañar a la Selección Colombia durante la fase de grupos del torneo.

La Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunciaron que habilitarán dos parques de la ciudad para transmitir los encuentros del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, como parte de la estrategia denominada “Un equipo de 8 millones de titulares”.

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Los puntos escogidos serán el Parque Metropolitano El Tunal, en la localidad de Tunjuelito, y el Parque Fontanar del Río, en Suba, donde se instalarán zonas especiales para que los hinchas puedan disfrutar los partidos al aire libre.

La iniciativa permitirá que los bogotanos sigan los tres encuentros de Colombia en la fase de grupos, programados para los próximos 17, 23 y 27 de junio.

“Bogotá es la casa de todos los colombianos y aquí estamos listos para cantar los goles de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol”, señaló el alcalde Carlos Fernando Galán al presentar la estrategia.

Según explicó el Distrito, los dos parques contarán con espacios adecuados para la reunión de aficionados, quienes podrán seguir las transmisiones en un ambiente familiar y gratuito.

Desde el IDRD indicaron además que, si la Selección Colombia avanza a las fases eliminatorias, la ciudad buscará mantener estos espacios habilitados para acompañar el recorrido del equipo nacional en el campeonato.

Mientras llega el debut mundialista, los aficionados tendrán una última oportunidad para despedir a la Tricolor en Bogotá. La Selección Colombia disputará un partido amistoso frente a Costa Rica este lunes 1 de junio en el estadio El Campín, encuentro que servirá como preparación final antes del viaje rumbo a Estados Unidos, México y Canadá.

El compromiso está programado para las 6:00 p. m. y marcará el cierre de la preparación del equipo antes del inicio de la Copa del Mundo.

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