Dos hermanos fueron capturados tras secuestrar a un conductor para robarle su vehículo

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Un nuevo hurto de automotores se registró en las últimas horas en Bogotá. La Policía Metropolitana informó que dos hermanos de 26 y 28 años fueron capturados en flagrancia luego de amenazar, secuestrar y robar el vehículo a dos conductores.
Los hechos se registraron en inmediaciones del estadio El Campín bajo la modalidad de falso servicio de plataforma.
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La persecución se extendió hasta el barrio San Vicente Ferrer, localidad de Tunjuelito, cuando uniformados realizaban labores de patrullaje y observaron el desplazamiento sospechoso de un vehículo que era halado con una cuerda por otro. Al escuchar voces de auxilio provenientes de su interior, intentaron detenerlos.
Sin embargo, los sospechosos continuaron con la huida hasta que en una curva perdieron el control y terminaron accidentados. Tras el siniestro, el conductor escapó por una de las puertas, pero su hermana no alcanzó a salir. Mientras tanto, la víctima, que estaba amordazada atrás del vehículo, fue rescatada y se encuentra fuera de peligro.
Los detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los presuntos delitos de hurto y secuestro. Uno de los detenidos registra cuatro anotaciones por el delito de hurto.
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Según cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 13 de julio de este año, fueron hurtados 1.424 automóviles y 2.068 motos.
Aunque la Secretaría de Seguridad asegura que el robo de carros y motos ha tenido una reducción del 10,3 % comparado con el primer semestre de 2025, concejales de Bogotá piden a las autoridades reforzar los operativos contra las bandas.