Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los dos hombres capturados por el robo a extranjero en Bogotá , registrado hacia las 5:30 p. m. del martes 29 de septiembre de 2026, entre las carreras Octava y Novena, en la localidad de Chapinero.

Dos hombres fueron enviados a prisión por su presunta participación en el violento robo de un reloj a un ciudadano alemán, ocurrido en el sector de la calle 100, en el norte de Bogotá. Durante el ataque, la víctima fue golpeada y resultó herida con un arma traumática.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Dos hombres irán a prisión por violento robo a un extranjero en Bogotá

Los procesados deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado y falsedad marcaria. Este último cargo se relaciona con la motocicleta utilizada durante el asalto, pues las autoridades encontraron alteraciones en sus sistemas de identificación y establecieron que circulaba con placas presuntamente falsas.

¿Cómo ocurrió el robo a extranjero en Bogotá?

El ciudadano alemán caminaba por el sector de la calle 100 cuando fue abordado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. De acuerdo con el reporte conocido, los señalados intentaron quitarle un reloj de alta gama y otras pertenencias.

La víctima se resistió, por lo que se produjo un forcejeo. Durante el ataque fue golpeada y lesionada con un arma traumática. La teniente coronel Viviana Mendivelso, comandante de la estación de Policía de Chapinero, indicó que la herida no revestía gravedad.

El caso quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales. Las imágenes muestran al ciudadano herido y a varias personas que retuvieron a los dos señalados mientras llegaban los uniformados.

Ciudadanos y escoltas impidieron la fuga

La Policía informó que la alerta ingresó por medio de la Línea 123. Posteriormente, habitantes del sector, integrantes de un esquema de seguridad y miembros de la Décima Tercera Brigada del Ejército intervinieron para evitar que los dos hombres escaparan.

Cuando los policías llegaron al lugar, efectuaron las capturas en flagrancia y trasladaron a los señalados para iniciar su judicialización. Asimismo, recuperaron el reloj que había sido hurtado, incautaron el arma traumática e inmovilizaron la motocicleta.

El vehículo quedó a disposición de los investigadores después de que se detectaran sistemas de identificación regrabados. Además, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que la motocicleta tenía placas falsas, circunstancia que dio origen a la imputación por falsedad marcaria.

Juez ordenó que los dos hombres siguieran en prisión

Después de la legalización de las capturas, un juez ordenó que los dos procesados permanecieran privados de la libertad mientras avanza la investigación por el robo a extranjero en Bogotá.

Galán confirmó la decisión judicial el 1 de octubre y señaló que los detenidos deberán responder por hurto calificado y agravado y falsedad marcaria. El mandatario también sostuvo que la violencia empleada durante el asalto puso en riesgo a la víctima y a otras personas que se encontraban en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado las identidades de los procesados ni han informado si aceptaron los cargos. La medida de aseguramiento tampoco corresponde a una condena, pues el proceso penal sigue en curso.

Bogotá registró 75.863 hurtos a personas hasta agosto

El caso se conoció en medio de una reducción de los hurtos a personas registrados en la capital. Entre enero y agosto de 2026, Bogotá contabilizó 75.863 hechos, frente a 88.114 durante el mismo periodo de 2025.

La diferencia equivale a 12.251 casos menos y a una disminución del 13,9 %, según cálculos propios elaborados con la base de Datos Abiertos Bogotá, actualizada el 21 de septiembre. En promedio, durante los primeros ocho meses del año se registraron 312 hurtos a personas por día.

Publicidad

Chapinero, donde ocurrió el ataque al ciudadano alemán, se mantuvo entre las localidades con más denuncias. Durante el primer semestre de 2026 acumuló 4.362 casos y ocupó el cuarto lugar, después de Suba, Engativá y Kennedy.

En conjunto, esas cuatro localidades y Teusaquillo concentraron el 42,9 % de los hurtos a personas denunciados en Bogotá durante los primeros seis meses del año. Sin embargo, las cifras de Chapinero mostraban una reducción frente al mismo periodo de 2025.

Publicidad

Le puede interesar: Histórico colegio de Bogotá anuncia su cierre definitivo después de 67 años.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.