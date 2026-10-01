Histórico colegio de Bogotá anuncia su cierre definitivo después de 67 años

Continúa la crisis de los colegios en el país y Bogotá. Tras el cierre de varios planteles en la capital, ahora fue el Gimnasio José Joaquín Casas que anunció su cierre definitivo al terminar el calendario escolar de 2026, después de 67 años de funcionamiento. La institución privada informó que sus actividades académicas finalizarán el próximo 30 de noviembre y presentó la decisión como el cierre de una etapa para estudiantes, profesores, familias, trabajadores y egresados.

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El anuncio fue firmado por Jaime Enrique Leal, director general del colegio. Aunque el comunicado menciona dificultades relacionadas con los cambios que atraviesa el sector educativo, no informa cuántos estudiantes y empleados están vinculados actualmente ni explica cómo se realizará su traslado o desvinculación.

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¿Por qué cerrará el Gimnasio José Joaquín Casas?

La institución aseguró que durante los últimos años enfrentó “importantes retos” y una transformación del panorama educativo relacionada con factores sociales, estructurales y cambios en los valores de la sociedad.

Sin embargo, el comunicado no presenta cifras sobre matrículas, ingresos, costos de funcionamiento o disponibilidad de cupos que permitan identificar el peso de cada factor en la decisión. Tampoco señala problemas relacionados con la licencia, las instalaciones o el desempeño académico.

La dirección indicó que el cierre fue definido después de revisar el presente y las perspectivas del colegio. Además, resumió su mensaje de despedida con la frase: “Una institución que cierra, pero no una historia”.

¿Cuándo terminarán las clases?

Las actividades académicas finalizarán oficialmente el lunes 30 de noviembre de 2026. Ese día también aparece programada la ceremonia de clausura para los estudiantes de preescolar a décimo, de acuerdo con el calendario publicado por el colegio.

Antes del cierre, la institución mantendrá las evaluaciones trimestrales del 12 al 18 de noviembre, la entrega de banderas el día 20, las pruebas de suficiencia el 23 y 24 y la actividad de cierre de clases para preescolar y primaria el 25.

Aunque el comunicado establece el 30 de noviembre como fecha de terminación académica, el calendario institucional mantiene para el martes 1.º de diciembre la proclamación de bachilleres.

La historia del colegio comenzó con 40 estudiantes

El Gimnasio José Joaquín Casas fue fundado en 1959 por Jaime Leal González. El proyecto comenzó con 40 estudiantes y adoptó una propuesta educativa basada en principios salesianos como el acompañamiento, el respeto, el buen trato y la vida sana.

Durante su trayectoria, el colegio consolidó una oferta mixta y trilingüe en español, inglés y francés. Asimismo, incorporó programas de emprendimiento, robótica, formación artística, educación emocional y preparación para los exámenes de Cambridge.

La institución reporta 58 promociones de bachilleres y asegura que por sus aulas han pasado tres generaciones. El colegio celebró sus 67 años el pasado 20 de marzo y, hasta antes del anuncio, proyectaba convertirse en 2027 en un referente nacional de educación incluyente, sostenible e intercultural.

¿Qué pasará con los estudiantes y sus documentos?

El comunicado no detalla a qué colegios podrán trasladarse los alumnos ni informa si existen acuerdos con otras instituciones privadas. Tampoco precisa qué dependencia quedará encargada de expedir certificados, constancias y copias de los registros académicos después del cierre.

La Secretaría de Educación de Bogotá expidió en agosto de 2026 la Resolución 0998, que unificó las directrices para el cierre voluntario de instituciones educativas privadas y la cancelación de sus licencias de funcionamiento.

En este sentido, las reglas aplicables a estos procesos contemplan la comunicación de la decisión a la comunidad educativa y a la Secretaría, la organización de los registros de evaluación y promoción, así como la previsión de alternativas para reubicar a los estudiantes durante el siguiente año escolar.

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El cierre se suma a una reducción de colegios en Colombia

La decisión se conoce en un periodo marcado por el cierre de otras instituciones educativas. El Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana reportó que 6.263 sedes fueron registradas como cerradas entre 2019 y 2024 en Colombia.

De ese total, 2.446 eran privadas y 3.817 pertenecían al sector oficial. El mismo estudio encontró que la matrícula nacional de preescolar, básica y media cayó a 9,5 millones de estudiantes en 2023, la cifra más baja del periodo analizado.

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El informe relacionó este panorama con factores demográficos y económicos, entre ellos la reducción de los nacimientos y de la población en edad escolar. No obstante, el Gimnasio José Joaquín Casas no atribuyó expresamente su cierre a una caída de la matrícula ni divulgó información financiera que permita establecer esa relación en su caso.

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