Vive Claro confirmó que canceló concierto por incumplimiento de plazos con IDIGER

Por medio de un comunicado oficial, la empresa de entretenimiento OCESA y Vive Claro confirmaron la información previamente divulgada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), y es que el concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar, programado para este sábado 27 de septiembre, fue cancelado debido al incumplimiento de los plazos establecidos por el instituto.

“El concierto no pudo llevarse a cabo por un asunto estrictamente documental que impidió al IDIGER culminar su proceso de aprobación dentro de los plazos establecidos, teniendo en cuenta que los tiempos previstos en la reglamentación para este tipo de eventos resultan particularmente reducidos”, indicaron.

De igual manera, reiteraron que Vive Claro cumple con todos los protocolos y especificaciones de seguridad. Así mismo, que el espacio estaba preparado y con buenas condiciones tanto para recibir al público como para desarrollar el evento con normalidad. Una vez más, le pidieron disculpas a los más de 30 mil fans que esperaban el concierto.

Así mismo lo señaló IDIGER:

De la misma manera, hace unas horas, el instituto señaló que, “la decisión de no conceptuar favorablemente el evento se fundamentó en la falta de información y documentación técnica suficiente y oportuna”.

Indicaron que, para que cada evento pueda desarrollarse en la ciudad, las condiciones técnicas y funcionales deben ser evaluadas de forma independiente, junto con la documentación presentada por el organizador. En ese sentido, señalaron que la normativa exige contar con análisis de riesgos detallados, así como con medidas de mitigación funcionales y logísticas, condiciones que, en este caso, no fueron acreditadas en su totalidad ni de manera oportuna.

¿Reprogramarán el concierto?

Por parte de Páramo, la organizadora del evento, en un comunicado señalaron que, “debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del Grand National Tour programado para esta noche ha sido pospuesta. El artista estaba listo para presentarse”, indicaron. Lo anterior, abre la posibilidad de la reprogramación del evento, sin embargo, no hay anuncio oficial de una posible fecha aún.

De la mano, indicaron que el reembolso se hará de manera automática por medio de la tiquetera oficial Ticketmaster, con el método de pago original. Además, ofrecieron disculpas tanto a los fans como al artista por los inconvenientes ocasionados.

