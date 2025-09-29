¡Trabajo sí hay! Abren convocatoria para 684 vacantes, la mayoría sin experiencia

Vacantes sin experiencia. Foto: Cortesía

En Bogotá, esta semana, del 29 de septiembre al 4 de octubre, el Distrito, junto a sus aliados, ofrecen 684 oportunidades de empleo formal. En esta oportunidad, 543 de estas vacantes no requieren experiencia previa, lo que representa casi el 80% de la oferta para quienes están en búsqueda de su primer trabajo.

Como indicó el Distrito, estas vacantes abarcan todos los niveles de formación: desde personas sin estudios hasta bachilleres, técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas. Además, los salarios que ofrecen alcanzan hasta seis salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

“Con esta nueva oferta de 684 empleos, en la que la gran mayoría no exige experiencia, seguimos consolidando a Bogotá como una ciudad de oportunidades. Queremos que más personas tengan acceso a trabajo digno y formal, con salarios competitivos y opciones para mejorar su calidad de vida, incluso si hasta ahora inician su vida laboral”, indicó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

¿Dónde postularse?

Para las personas interesadas en postularse, podrán registrarse o actualizar su hoja de vida en la página web, donde encontrarán mayor información sobre las vacantes disponibles.

¿Qué cargos hay disponibles?

Asesor call center con o sin experiencia

Agente call center servicio al cliente

Asesor comercial en venta de medicamentos call center

Asesor de cobranza

Operador de tienda

Mensajero a pie

Auxiliar de producción- cargue y descargue zona norte

Coordinador de operaciones servicios generales

Operario de producción industrial con o sin experiencia

Auxiliar de facturación

Auxiliar de pagos

Auxiliar de seguros contratos

Gestor comercial

Auxiliar administrativo - comercial

Diseñador y desarrollador web - agente de ventas web

Asistente de talento humano

Vendedor presencial punto fijo

Oficial de obra

Oficial de demarcación

Técnico hidráulico

Auxiliar electricista

Técnico motorizado de telecomunicaciones

Conductor

Fisioterapeuta

Camillero

Auxiliar de farmacia

Técnico administrativo

Médico general

Auxiliar de ingeniería

Vendedor - asesor comercial TAT de artículos de ferretería

Auxiliar de cocina

Auxiliar logístico

Técnico en calidad

Profesional de programación y control de obra

Técnico electricista

Experto en operaciones de RR. HH. y reclutamiento – Inglés B2

Administrador de NetSuite – soporte de implementación - Inglés B2

Agencia influencer marketing – Inglés B2

Asistente ejecutivo(a) – Inglés B2

Architect coordinator

Vendedor / mercaderista

