Bogotá

¡Trabajo sí hay! Abren convocatoria para 684 vacantes, la mayoría sin experiencia

Para esta convocatoria, 543 oportunidades no requieren experiencia previa.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
29 de septiembre de 2025 - 06:30 p. m.
Foto: Cortesía
En Bogotá, esta semana, del 29 de septiembre al 4 de octubre, el Distrito, junto a sus aliados, ofrecen 684 oportunidades de empleo formal. En esta oportunidad, 543 de estas vacantes no requieren experiencia previa, lo que representa casi el 80% de la oferta para quienes están en búsqueda de su primer trabajo.

Como indicó el Distrito, estas vacantes abarcan todos los niveles de formación: desde personas sin estudios hasta bachilleres, técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas. Además, los salarios que ofrecen alcanzan hasta seis salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

“Con esta nueva oferta de 684 empleos, en la que la gran mayoría no exige experiencia, seguimos consolidando a Bogotá como una ciudad de oportunidades. Queremos que más personas tengan acceso a trabajo digno y formal, con salarios competitivos y opciones para mejorar su calidad de vida, incluso si hasta ahora inician su vida laboral”, indicó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

¿Dónde postularse?

Para las personas interesadas en postularse, podrán registrarse o actualizar su hoja de vida en la página web, donde encontrarán mayor información sobre las vacantes disponibles.

¿Qué cargos hay disponibles?

  • Asesor call center con o sin experiencia
  • Agente call center servicio al cliente
  • Asesor comercial en venta de medicamentos call center
  • Asesor de cobranza
  • Operador de tienda
  • Mensajero a pie
  • Auxiliar de producción- cargue y descargue zona norte
  • Coordinador de operaciones servicios generales
  • Operario de producción industrial con o sin experiencia
  • Auxiliar de facturación
  • Auxiliar de pagos
  • Auxiliar de seguros contratos
  • Gestor comercial
  • Auxiliar administrativo - comercial
  • Diseñador y desarrollador web - agente de ventas web
  • Asistente de talento humano
  • Vendedor presencial punto fijo
  • Oficial de obra
  • Oficial de demarcación
  • Técnico hidráulico
  • Auxiliar electricista
  • Técnico motorizado de telecomunicaciones
  • Conductor
  • Fisioterapeuta
  • Camillero
  • Auxiliar de farmacia
  • Técnico administrativo
  • Médico general
  • Auxiliar de ingeniería
  • Vendedor - asesor comercial TAT de artículos de ferretería
  • Auxiliar de cocina
  • Auxiliar logístico
  • Técnico en calidad
  • Profesional de programación y control de obra
  • Técnico electricista
  • Experto en operaciones de RR. HH. y reclutamiento – Inglés B2
  • Administrador de NetSuite – soporte de implementación - Inglés B2
  • Agencia influencer marketing – Inglés B2
  • Asistente ejecutivo(a) – Inglés B2
  • Architect coordinator
  • Vendedor / mercaderista

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
