¡Trabajo sí hay! Abren convocatoria para 684 vacantes, la mayoría sin experiencia

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En Bogotá, esta semana, del 29 de septiembre al 4 de octubre, el Distrito, junto a sus aliados, ofrecen 684 oportunidades de empleo formal. En esta oportunidad, 543 de estas vacantes no requieren experiencia previa, lo que representa casi el 80% de la oferta para quienes están en búsqueda de su primer trabajo.
Lea más: Concierto de Guns N’ Roses en Vive Claro todavía no cuenta con permisos
Como indicó el Distrito, estas vacantes abarcan todos los niveles de formación: desde personas sin estudios hasta bachilleres, técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas. Además, los salarios que ofrecen alcanzan hasta seis salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
¡Más de 684 oportunidades laborales está semana en Bogotá!— Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) September 29, 2025
543 vacantes no requieren experiencia, y también hay puestos para quienes tienen formación profesional o especialización.#AquíSíPasa la conexión laboral con las empresas de Bogotá, mi ciudad, mi casa.
Lee más info 👉🏼… pic.twitter.com/QZT5jrs9uw
Más noticias: Nuevos cierres en la Av. Caracas por obras del Metro de Bogotá
“Con esta nueva oferta de 684 empleos, en la que la gran mayoría no exige experiencia, seguimos consolidando a Bogotá como una ciudad de oportunidades. Queremos que más personas tengan acceso a trabajo digno y formal, con salarios competitivos y opciones para mejorar su calidad de vida, incluso si hasta ahora inician su vida laboral”, indicó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.
¿Dónde postularse?
Para las personas interesadas en postularse, podrán registrarse o actualizar su hoja de vida en la página web, donde encontrarán mayor información sobre las vacantes disponibles.
Le puede interesar: Vivienda de corta estancia en Bogotá: entre la oportunidad y el reto de regular
¿Qué cargos hay disponibles?
- Asesor call center con o sin experiencia
- Agente call center servicio al cliente
- Asesor comercial en venta de medicamentos call center
- Asesor de cobranza
- Operador de tienda
- Mensajero a pie
- Auxiliar de producción- cargue y descargue zona norte
- Coordinador de operaciones servicios generales
- Operario de producción industrial con o sin experiencia
- Auxiliar de facturación
- Auxiliar de pagos
- Auxiliar de seguros contratos
- Gestor comercial
- Auxiliar administrativo - comercial
- Diseñador y desarrollador web - agente de ventas web
- Asistente de talento humano
- Vendedor presencial punto fijo
- Oficial de obra
- Oficial de demarcación
- Técnico hidráulico
- Auxiliar electricista
- Técnico motorizado de telecomunicaciones
- Conductor
- Fisioterapeuta
- Camillero
- Auxiliar de farmacia
- Técnico administrativo
- Médico general
- Auxiliar de ingeniería
- Vendedor - asesor comercial TAT de artículos de ferretería
- Auxiliar de cocina
- Auxiliar logístico
- Técnico en calidad
- Profesional de programación y control de obra
- Técnico electricista
- Experto en operaciones de RR. HH. y reclutamiento – Inglés B2
- Administrador de NetSuite – soporte de implementación - Inglés B2
- Agencia influencer marketing – Inglés B2
- Asistente ejecutivo(a) – Inglés B2
- Architect coordinator
- Vendedor / mercaderista
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.