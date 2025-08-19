Dos mujeres y un hombre, víctimas confirmadas de masacre en Mesitas: Gobernación

Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, habló sobre las hipótesis de este crimen múltiple. Foto: Archivo Particular

Tras el reporte de una masacre en jurisdicción de El Colegio, Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, aclaró lo que se sabe hasta el momento. De acuerdo con los reportes recibidos por las autoridades, a las 2:30 p.m. de este martes la Policía de la región recibió la alerta proveniente de una finca llamada Villa Claudia, en la vereda San Ramón, en zona rural del municipio El Colegio.

Al llegar al lugar de los hechos, se encontraron con una impactante escena: tres personas muertas por disparos de arma de fuego, dos mujeres y un hombre. “Estos se encontraban al interior de la finca, siendo atacados con arma tipo pistola calibre 9 mm, según información preliminar”, detalló el gobernador.

También se confirmó que durante el ataque resultaron lesionadas tres personas con heridas de bala. Se trata de un hombre de 26 años con una herida en el antebrazo izquierdo; otro hombre de 68 años con una herida en el cuello y el hombro; por último, una mujer de 49 años con herida abdominal.

Rey añadió: “dos de estos heridos han sido remitidos al hospital de La Mesa. Los testimonios recolectados en el sitio de los hechos, hablan de cuatro delincuentes en dos motocicletas, preguntando por un dinero guardado en el domicilio”.

Con esta información, las autoridades investigan si, tras negarse a entregar el dinero, los delincuentes decidieron indiscriminadamente abrir fuego en contra de los presentes, como indican los testimonios citados por el gobernador.

Para finalizar, Jorge Rey solicitó la presencia del personal de la SIJIN, SIPOL y GAULA, que ya se encuentra en la inspección del sitio.

“Se ha activado plan candado, hemos pedido proteger a las personas heridas y desplegar toda nuestra capacidad de investigación criminal”, concluyó.

