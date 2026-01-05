Dos personas fallecieron tras explosión de un cilindro en vivienda de Rafael Uribe Uribe

IDIGER y Bomberos adelantan las investigaciones del caso. Foto: Bomberos de Bogotá

Las autoridades reportaron en la tarde de este lunes una fuerte explosión al interior de una vivienda ubicada en la Diagonal 51 Sur con 2 Este, barrio Palermo Sur, localidad de Rafael Uribe Uribe.

La emergencia dejó dos personas fallecidas quienes de acuerdo con el reporte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, alcanzaron a ser atendidas con atención prehospitalaria, pero posteriormente murieron en el lugar.

Preliminarmente se conoció que al interior de la vivienda había aproximadamente 20 cilindros con contenido desconocido, los cuales estaban siendo manipulados.

La zona tuvo que ser evacuada y acordonada por la Policía Judicial, quienes realizaron la inspección y levantamiento de los cadáveres. A su vez, el IDIGER asumió las labores de evaluación de daños estructurales y la Secretaría de Salud y el Equipo Especializado de Investigación de Incendios, determinan las causas del incidente.

