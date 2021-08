Hace más de un año dos personas extranjeras atacaron a Óscar Iván Rodríguez Medina en la localidad de Engativá, Los dos sujetos abordaron al hombre con armas de fuego para hurtarle su bicicleta y le dispararon. Por las heridas, el ciclista falleció días después.

En un video grabado por una cámara de seguridad se pude ver el momento en el que Rodríguez Medina camina con su bicicleta y es abordado por dos sujetos que comienzan a forcejear con él para arrebatarle su medio de transporte. Según indican los familiares de la víctima, ese mismo día la Policía de Bogotá realizó varios operativos, lo que permitió que minutos después del ataque se lograra la captura de unos de los sospechosos, al cual se le encontró un arma de fuego.

Indignación: dejan libres a acusados de asesinar a bala a dueño de bicicleta en Engativá

De igual forma, días después los trabajos de la Policía permitieron la captura de otro presunto responsable. Los familiares del ciclista destacan que la primera captura se produjo en flagrancia. Sin embargo, un año después del ataque un juez consideró que, tras pasar más de 120 días sin iniciar un juicio formal en contra de los sospechosos, se vencieron los términos del proceso penal y los dos presuntos responsables fueron dejados en libertad.

“No sé si la Fiscalía no hizo bien su trabajo, no sé porque están todas las pruebas: hay videos, fotos, lo cogieron in fraganti, le cogieron el arma, y aun así estos bandidos se van a ir del país, los van a soltar”, expresó Darío Cordero, cuñado de la víctima.

Las autoridades descubrieron que uno de los presuntos responsables alardeaba con un revólver en sus redes sociales, como se evidencia en una fotografía. No obstante, ni esto ni la incautación del arma al momento de la captura sirvieron para agilizar el proceso de judicialización en contra de los asaltantes. Durante esta tarde, la esposa y los familiares de Óscar Iván le rindieron un homenaje en el sitio donde fue asesinado y pidieron que el caso no quede impune.