Dos sicariatos en Suba en un día prenden las alarmas: autoridades investigan

En un mismo día, dos sicariatos ensombrecieron el panorama de seguridad en la localidad de Suba. Sin capturas preliminares, las autoridades intentan esclarecer los dos hechos perpetrados por hombres en motocicleta. Esto dice la Policía Metropolitana de Bogotá.

Asesinato a plena luz

El primer caso ocurrió a plena luz del día en el barrio Prado Pinzón. Cámaras de la cuadra captaron toda la angustiante escena. Sobre las 11 de la mañana, dos hombres en moto se acercaron a un joven que se encontraba sentado al frente de un local.

Al menos seis disparos le propinaron a la víctima de aproximadamente 23 años. Las imágenes dejan ver que, incluso, el joven intentó correr al percatarse de las intenciones de sus verdugos.

“Inmediatamente la zona de reacción lo trasladó a la Clínica La Colina, sin embargo, los médicos confirmaron su muerte. Estamos avanzando en las investigaciones con el fin de esclarecer este hecho”, señaló la Policía Metropolitana de Bogotá.

Crimen en el Rincón

Horas después del anterior asesinato, sobre las 9:00 de la noche, las autoridades reportaron otro homicidio, esta vez en inmediaciones a la Carrera 192 con 97, en el barrio Rincón, también en la localidad de Suba.

Según reportó el Noctámbulo de City Tv, un sujeto en moto se aproximó a la víctima y le propinó varias heridas con un arma de fuego. “Lamentablemente, nos informaron de una persona lesionada en este barrio; al llegar, la víctima seguía con signos vitales pero posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Mujer fue atropellada en Bulevar Niza

Otro crimen, en circunstancias aún en investigación, ocurrió en Suba esa misma noche. Como Laura Fabiana León fue identificada la joven víctima de un conductor la noche del martes 18 de noviembre, en hechos ocurridos en inmediaciones del centro comercial Bulevar Niza. Mientras la joven de 23 años murió en el lugar de los hechos, el presunto responsable escapó de la escena y ahora es buscado por las autoridades.

De acuerdo con los reportes conocidos, todo comenzó cuando un grupo de amigos salía de departir, sobre la media noche. Al parecer, un hombre llegó a recoger a una de las jóvenes del grupo. Aunque la joven en un inicio se subió al carro, prontamente volvió a descender por cuenta de una aparente discusión, según contaron testigos del suceso al Ojo de la Noche.

Otro testigo de los hechos contó a City Tv, que el conductor buscado increpó a su pareja sentimental por no pasar tiempo con él. “Discutieron y hubo golpes; al ver esta situación los amigos de la muchacha se le fueron”.

Estos testimonios indican que los presentes increparon al conductor una vez la joven bajó para comentarle la situación a una de sus amigas. En ese instante, el grupo trató de impedir que el conductor se fuera de la escena, la joven víctima habría intentado bloquear el camino del conductor, pero este aceleró, momento en el que fue arrollarla por este sujeto.

Con este crudo panorama y cerró una noche violenta en la localidad de Suba. En materia de homicidios, la ciudad aún tiene grandes preocupaciones: de acuerdo con datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, se han registrado 792 homicidios entre enero y agosto de 2025, es decir, casi 3 diarios. Del total, el 65% fueron cometidos con arma de fuego.

