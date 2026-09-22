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¿El agua sale con otro color? Estos sectores de Bogotá podrían notar cambios temporales

El Acueducto realizará ajustes en la planta Tibitoc entre el 22 de septiembre y el 2 de octubre. La empresa asegura que la coloración no afecta la potabilidad.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
22 de septiembre de 2026 – 10:04 a. m.
El cambio temporal puede presentarse mientras el Acueducto ajusta los caudales para reemplazar dos válvulas de la planta Tibitoc.
Aunque el agua podría cambiar de color en algunos sectores, el Acueducto asegura que seguirá siendo apta para el consumo.
Foto: Archivo Particular

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Habitantes del norte y el occidente de Bogotá, así como de Cajicá y Chía, podrían notar cambios temporales en el color del agua durante los próximos días.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) explicó que la situación obedece a varios ajustes operativos necesarios para cambiar dos válvulas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc.

Aunque la instalación se realizará durante octubre, los mayores picos de coloración podrían aparecer entre el 22 de septiembre y el 2 de octubre.

¿En qué sectores podría cambiar el color del agua?

El Acueducto señaló que la coloración puede presentarse en Cajicá y Chía, además de dos amplias zonas de Bogotá:

  • Norte: desde la calle 119 hasta el límite norte de la ciudad, entre los Cerros Orientales y el río Bogotá.
  • Occidente: desde la calle 127 hasta la autopista Sur, entre la carrera 68 y el río Bogotá.

No todos los hogares ubicados dentro de estas áreas necesariamente experimentarán el cambio al mismo tiempo o con la misma intensidad.

¿Por qué podría salir el agua con color?

Para adelantar las obras, el Acueducto aumentará temporalmente el caudal proveniente de la Planta Francisco Wiesner y reducirá el que llega desde Tibitoc.

Estos movimientos pueden remover sedimentos acumulados dentro de las tuberías y modificar momentáneamente la apariencia del agua.

Los técnicos de la empresa aseguraron que el cambio de color no compromete su potabilidad. Sin embargo, la entidad hará seguimiento a los reportes y lavará las redes en los puntos donde resulte necesario.

¿Qué hacer si el agua sale con coloración?

La EAAB entregó varias recomendaciones:

  • Abra la llave y deje correr el agua hasta que recupere su apariencia transparente.
  • Revise su color antes de lavar ropa blanca para evitar posibles manchas.
  • Reporte cualquier novedad mediante la Acualínea 116 o las redes sociales oficiales del Acueducto.
  • Permita que los operarios abran los hidrantes cuando realicen labores de limpieza en las redes.

La empresa pidió no alarmarse si observa personal descargando agua desde los hidrantes en las vías. Estas maniobras buscan retirar sedimentos y normalizar la apariencia del líquido mientras avanzan los ajustes en Tibitoc.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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