Unidad deportiva El Salitre sigue sin obras: Personería alerta por diseños y costos

Además, el organismo de control encontró que el Distrito ha comprometido $61.983 millones en nueve contratos relacionados con la Unidad Deportiva El Salitre desde 2009. Sin embargo, el Instituto Distrital de…

Las obras de la Unidad Deportiva El Salitre continúan sin comenzar y, de acuerdo con el presupuesto elaborado a partir de los diseños del proyecto, requerirían $26.962 millones adicionales. Así lo señala un informe de la Personería de Bogotá, que revisó los contratos y las decisiones adoptadas para intervenir este complejo deportivo.

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Además, el organismo de control encontró que el Distrito ha comprometido $61.983 millones en nueve contratos relacionados con la Unidad Deportiva El Salitre desde 2009. Sin embargo, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) todavía no ha aprobado el presupuesto definitivo ni la totalidad de los estudios y diseños. Por esta razón, el contrato de obra permanece en la etapa de actividades complementarias y la fase de construcción aún no ha comenzado.

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Obras de la Unidad Deportiva El Salitre siguen sin comenzar

El contrato vigente empezó el 23 de octubre de 2023 y contemplaba inicialmente una fase de estudios y diseños, seguida por la ejecución de las obras. No obstante, la Personería señaló que, hasta la elaboración del informe, el proyecto continuaba en la primera etapa.

El principal desacuerdo se concentra en los estudios geotécnicos y en el sistema de cimentación propuesto. Mientras el contratista planteó construir pilotes de entre 33 y 35 metros de profundidad, la supervisión del IDRD cuestionó la información utilizada para sustentar esa alternativa.

Posteriormente, el Distrito contrató nuevas perforaciones y análisis del suelo. Los resultados no confirmaron la presencia de la capa orgánica señalada en uno de los estudios anteriores, por lo cual se realizaron 13 mesas técnicas entre mayo y julio de 2026 para revisar las condiciones del terreno y los posibles ajustes a los diseños.

A pesar de esas reuniones, la Personería indicó que todavía se encuentran pendientes el pronunciamiento formal de la interventoría, la aprobación del IDRD y la verificación de la compatibilidad de los cambios con la licencia de construcción.

El presupuesto de las obras aumentó a $69.040 millones

El presupuesto inicial para la fase de construcción era de $42.077 millones. Sin embargo, los diseños presentados elevaron el valor estimado de las obras de la Unidad Deportiva El Salitre a $69.040 millones, lo que representa una diferencia de $26.962 millones.

Ese presupuesto no ha sido aprobado por la supervisión del IDRD. Por lo tanto, el proyecto todavía no cuenta con un valor definitivo para pasar a la fase de construcción.

Por otra parte, el informe relaciona nueve contratos suscritos entre 2009 y 2025, cuyo valor conjunto asciende a $61.983 millones. Esa suma incluye consultorías, interventorías, estudios técnicos, obras anteriores y el contrato actualmente en ejecución.

Personería cuestionó la planeación y la supervisión

La Personería advirtió posibles fallas en la estructuración, planeación y supervisión del proyecto. Entre sus observaciones aparecen inconsistencias en las condiciones de pago, el manejo del anticipo, los plazos, la distribución de riesgos y la aplicación de los documentos utilizados durante el proceso contractual.

Asimismo, el informe señala que el contratista recibió $833 millones por el esquema básico y el anteproyecto. No obstante, los diseños definitivos y el presupuesto permanecen sin aprobación, mientras que la construcción de los escenarios deportivos continúa pendiente.

El organismo también identificó una alta probabilidad de que el contrato necesite recursos adicionales y una ampliación del plazo durante 2026. En consecuencia, la intervención de la Unidad Deportiva El Salitre permanece condicionada a la aprobación de los ajustes técnicos, contractuales y presupuestales.

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