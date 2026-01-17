El Dorado crece: nuevas áreas para atraer industria y logística

La apuesta es atraer iniciativas como fabricación de componentes aeronáuticos, centros de mantenimiento de aviones, proyectos de movilidad aérea urbana, desarrollo de combustibles más sostenibles y plataformas logísticas modernas, en línea con lo que hoy mueve el sector a nivel global. Foto: ANI

Bogotá dio un nuevo paso para reforzar su papel como centro aeronáutico y logístico de la región. En el marco del proyecto Bogotá Ciudad Aeropuerto, la ciudad habilitó 30 hectáreas en la zona del Aeropuerto Internacional El Dorado para actividades empresariales, industriales y logísticas, además de siete hectáreas adicionales destinadas a educación y de servicios vinculados al desarrollo aeronáutico.

El anuncio aparece en el más reciente Boletín de Entorno de Negocios de Invest in Bogotá, que resalta esta decisión como una oportunidad para aprovechar mejor la cercanía con el Aeropuerto Internacional El Dorado y atraer nuevas inversiones a la ciudad.

Estas zonas estarán ubicadas en las localidades de Engativá y Fontibón, áreas clave alrededor del aeropuerto donde el Distrito busca ordenar el crecimiento urbano y facilitar la llegada de proyectos que generen empleo y muevan la economía local.

La apuesta es atraer iniciativas como fabricación de componentes aeronáuticos, centros de mantenimiento de aviones, proyectos de movilidad aérea urbana, desarrollo de combustibles más sostenibles y plataformas logísticas modernas, en línea con lo que hoy mueve el sector a nivel global.

Para lograrlo, la ciudad también plantea una coordinación especial entre entidades públicas y privadas que permita acompañar estos desarrollos y crear un entorno favorable para la inversión. Además, se evalúan posibles incentivos tributarios y reglas urbanas claras que faciliten la instalación de empresas en estas zonas.

Con esta estrategia, Bogotá busca ir más allá del aeropuerto como terminal de pasajeros y carga, y convertir su entorno en un motor de desarrollo económico, innovación y empleo, aprovechando su ubicación estratégica y su conectividad con el país y la región.

