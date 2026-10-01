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El Dorado retoma operaciones tras cierre por tormenta eléctrica: 20 vuelos afectados

El Aeropuerto El Dorado retomó sus operaciones después de un cierre de más de dos horas por una tormenta eléctrica sobre Bogotá.

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Redacción Bogotá
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Aeropuerto El Dorado retoma operaciones después de una tormenta eléctrica en Bogotá
Personal de migración Colombia y viajeros en esta terminal aérea.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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viones que se dirigían al Aeropuerto El Dorado tuvieron que aterrizar en terminales alternas, principalmente en Medellín y Cali. La medida se aplicó mientras las condiciones impedían operar con seguridad en Bogotá.

Asimismo, pasajeros reportaron largas esperas en los aeropuertos de contingencia antes de recibir autorización para continuar su recorrido hacia la capital. Los tiempos de salida dependían de la disponibilidad de las pistas, los turnos asignados por el control aéreo y las decisiones operativas de cada compañía.

La tormenta también obligó a detener labores en tierra, entre ellas la atención de aeronaves, el cargue de equipaje y otras actividades realizadas en zonas expuestas.

¿Cómo consultar el estado de un vuelo?

La Aeronáutica Civil recomendó a los viajeros comunicarse directamente con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto. De esta manera, pueden confirmar si el vuelo conserva su horario, presenta una demora o fue reprogramado.

Los usuarios también pueden consultar el tablero oficial de salidas del Aeropuerto El Dorado, que informa el horario previsto, la aerolínea, el destino y el estado de cada operación.

Si la aerolínea no ha informado un cambio, los pasajeros deben presentarse con la anticipación habitual, especialmente en los vuelos internacionales. Además, conviene revisar de manera periódica el correo electrónico, los mensajes de texto y las aplicaciones utilizadas durante la compra.

Pronóstico del tiempo para Bogotá este jueves

El pronóstico oficial para este 1.º de octubre señala una mañana parcialmente nublada y predominantemente seca, aunque existe posibilidad de lluvias ligeras en sectores de Suba y Fontibón, localidad donde se encuentra el Aeropuerto El Dorado.

Bogotá entra en octubre en uno de sus periodos habitualmente más lluviosos. Durante este mes también suele aumentar la actividad eléctrica, por lo que las condiciones meteorológicas pueden generar nuevos ajustes preventivos en las operaciones aéreas.

Por ahora, las dos pistas del Aeropuerto El Dorado permanecen habilitadas y las aerolíneas avanzan en la reorganización de los vuelos afectados durante la noche.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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