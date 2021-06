El embudo de los priorizados para vacunación en Bogotá

Esta semana arrancó el proceso de reapertura total de la capital. Coincidió con el momento más crítico de la pandemia, así que la comunidad médica y los trabajadores más expuestos al contagio pidieron al Distrito celeridad en el proceso de vacunación. A la vez, según la administración, se tiene instalada una capacidad de inmunización que no se está explotando al máximo, pues no hay suficientes dosis.

Más allá de eso, la cuestión es que la reapertura aumenta el flujo de personas en las calles que, sumado a las movilizaciones, puede derivar en un riesgo mayor de contagio entre varios grupos poblacionales. Ahora, a la par con la reapertura empieza la puja por incluir en la vacunación a todos los que deberían ser priorizados.

Como la reactivación contempla el regreso presencial a clases, el grupo que más avanza en su proceso de inmunización es el de docentes, administrativos, personal de instituciones educativas y contratistas de la Secretaría de Salud. Cifras de esa entidad indican que hasta el pasado fin de semana se registraron 34.362 vacunados, de 39.924 personas que tiene esa población sin vacunar. Los docentes y directivos, con un 89 %, son los más adelantados, y hacen falta unos 4.000 trabajadores para completar la meta de esta población.

Además de este personal, se planteó la inquietud sobre la situación de otras personas vulnerables, pero el decreto que emitió esta semana el Ministerio de Salud y que prioriza nuevos grupos y ciudadanos con comorbilidades despejó algunas dudas. La inclusión en la etapa tres de sectores cuya labor representa un riesgo de contagio le abrió la puerta al Distrito para priorizar a quienes, por ejemplo, trabajan con poblaciones vulnerables.

La secretaria de Integración Social, Xinia Navarro, afirmó que bajo ese decreto, en esta etapa de vacunación se dará prioridad a funcionarios y contratistas que realizan labor en campo. “Entiéndase el personal de Integración Social, Idipron, la tropa social que busca personas vulnerables en la ciudad, quienes hacen acciones de autocuidado con habitantes de calle y quienes entregan ayudas en las localidades”.

Estas, según Miguel Ángel Barriga, director territorial de Integración Social, son más de 2.700 personas, que se suman a las 1.001 docentes y personal de atención a primera infancia en los jardines de la ciudad, que empezaron a ser vacunados el pasado 2 de junio.

No obstante, más allá de estos trabajadores, no hay muchos avances respecto a la priorización, por ejemplo, de conductores de servicio público o domiciliarios, que no aparecen en los decretos, o los rescatistas, recicladores, habitantes de calle y otros grupos que están expuestos al contagio y que están muy lejos en la lista.

Así lo advirtió Dionne Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, quien manifestó su preocupación por la falta de vacunas a poblaciones que ya debería tener sus dos dosis, como el personal de salud y los mayores de 80 años, algo que se le preguntó a la Secretaría de Salud, pero no confirmó. “Para que la reactivación sea posible hay que acelerar la vacunación de grupos de riesgo, como quienes hacen atención al público, transportadores (taxistas, conductores de buses). trabajadores de supermercados y domiciliarios, rescatistas, recolectores de aseo, recicladores, trabajadores sexuales, habitantes de calle. Son un grupo grande que está muy abajo en la lista”, indicó Cruz.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la prioridad de cada grupo poblacional se dictamina desde el Ministerio de Salud, por lo que esta etapa contempla solo las personas que priorizó el nuevo decreto. Para avanzar y dar inicio a la siguiente etapa, donde están incluidos otros grupos de riesgo, el Distrito pidió entregar más dosis.

Según la alcaldesa Claudia López, en la capital hay capacidad para aplicar 80.000 dosis diarias, pero en los mejores días se están aplicando 54.000, por lo que el porcentaje que se debe vigilar, ahora que la ciudad está ad portas de la vieja normalidad, es el del avance de la vacunación.