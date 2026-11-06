El juez mexicano acusado de favorecer a narcotraficantes que fue detenido en El Dorado

Luis Benítez Alcántara, alias ‘el juez’, requerido en Estados Unidos por nueve cargos de conspiración para una red de tráfico ligada al Cartel de Sinaloa, fue capturado con maletas en mano en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Su paso por la capital colombiana no era casual: la DIJIN afirma que pretendía coordinar nuevos envíos de coca antes de ser interceptado en una operación conjunta con el FBI.

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De acuerdo con los reportes oficiales del departamento de justicia de Estados Unidos, Benitez Alcántara, de 49 años, se desempeñaba como juez de distrito en Ciudad de México cuando, presuntamente, favoreció a narcotraficantes buscados por la INTERPOL. La investigación estableció que, entre octubre de 2024 y febrero de 2025, siendo juez federal a cargo procesos de extradición, otorgó ilegalmente beneficios jurídicos a integrantes de la organización criminal.

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La acusación del Departamento de Justicia explica que Benítez habría recibido sobornos para liberar a Andrew Clark, ciudadano canadiense señalado como el segundo al mando de la operación criminal de Ryan Wedding, el excompetidor olímpico que se convirtió en uno de los delincuentes más buscados del FBI, por liderar una red de narcotráfico valorada en mil millones de dólares. "Era el mayor proveedor de cocaína de Canadá, con conexiones en Colombia, México y Estados Unidos", dice el expediente.

Juez mexicano en el aeropuerto El Dorado

El rol de ‘el juez’ fue clave cuando el socio del Wedding, Andrew Clark, fue detenido en México en octubre de 2024. Aunque Estados Unidos había solicitado su extradición, el juez Benítez habría recibido USD 2 millones para permitir su liberación. De hecho, el 24 de febrero de 2025, el mismo día en el que ‘el juez’ recibió la totalidad del dinero ilícito, ordenó la excarcelación del capo, quien no tardó en ser recapturado, dice la información oficial.

Por estos hechos, el juez era requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL en Washington. "Si es declarado culpable, Benítez enfrentaría una pena máxima de 15 años de prisión por cada cargo", señalan las autoridades estadounidenses.

¿Qué hacía el juez en Bogotá?

En septiembre de 2026 se firmó la acusación formal a Benítez, quien finalmente fue interceptado en la capital de Colombia. La captura se hizo efectiva el pasado 1 de noviembre en las instalaciones de la terminal aérea El Dorado, justo en el momento en que el funcionario extranjero pretendía abordar un vuelo de regreso hacia Ciudad de México.

“El seguimiento de investigación criminal determinó que Luis Benítez Alcántara arribó a la capital colombiana presuntamente con el propósito de sostener reuniones clandestinas y realizar coordinaciones con organizaciones criminales locales para el envío de cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y los Estados Unidos”: explicó, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN).

El retenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, a la espera de que se surtan los trámites diplomáticos y legales correspondientes para su extradición hacia los Estados Unidos.

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