Bogotá

Empleo para mujeres: abren convocatoria con 2.000 puestos en Bogotá ¿Cómo postularse?

El Distrito llevará a cabo la feria de empleo este jueves 20 de noviembre, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en la localidad de Barrios Unidos.

Redacción Bogotá
19 de noviembre de 2025 - 11:00 p. m.
Hay cargos para mujeres con o sin experiencia laboral.
Foto: Cortesía
Bogotá realizará una feria de empleo exclusivo para mujeres, en la localidad de Barrios Unidos, en la que se ofertarán 2.000 puestos de trabajo. Según indicaron desde la administración, en esta oportunidad, gestionaron este espacio como parte del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

¿Dónde?

Según señalaron, la feria será este jueves, 20 de noviembre, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en la Subdirección Local de Integración Social de Barrios Unidos, ubicada en la Calle 68 # 58-23.

“Desde la Secretaría de Desarrollo Económico trabajamos para derribar las barreras que aún limitan el acceso de las mujeres a oportunidades laborales formales. Esta feria es una muestra de que avanzar hacia una Bogotá más justa y solidaria es posible cuando apostamos por la inclusión”, indicó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

En ese sentido, las mujeres interesadas en iniciar el proceso podrán acceder a registro, orientación y postulación a las vacantes. Hay cargos para mujeres auxiliares, operarias, técnicas, tecnólogas y profesionales, con y sin experiencia laboral. Adicionalmente, el evento tendrá la participación de más de 20 organizaciones aliadas. Cabe resaltar que para participar, solo deben presentar su documento de identidad y la hoja de vida para cada vacante.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
