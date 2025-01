En 2024 el Acueducto realizó más de 2.300 operativos contra el robo de agua

Operativos en contra del robo de agua. Foto: Cortesía

En lo corrido de 2024, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, realizó 2.357 inspecciones y operativos que permitieron gestionar la recuperación de cerca de 3 millones de metros cúbicos por alrededor de 19 mil millones de pesos.

Algunos de los casos

Durante las inspecciones realizadas se destacan 15 casos de captación ilegal de agua en sitios como hoteles, lavaderos de carros y papas, venta de agua en carrotanques e incluso en una institución educativa privada.

Realizamos contundente golpe contra el robo de agua en una institución educativa privada en Barrios Unidos.



Junto a la Policía Nacional y la denuncia de la ciudadanía, identificamos una conexión clandestina, cuyo balance de defraudación se estima en más de 24 mil m³ de agua.

Perdida de agua

En medio de la coyuntura actual, en la que cada gota cuenta, cualquier centímetro cúbico del recurso que se pierde puede convertirse en una mella importante para las reservas de la ciudad. Durante un proceso de investigación, la Personería se ha topado con un fenómeno del que poco se habla: el agua no contabilizada. Esto es, caudales del recurso que pasan por todo el proceso de potabilización y de flujo hacia la ciudad, pero que no son aprovechadas por la ciudadanía. Dicha situación se debe principalmente a dos causas. La primera, a las fugas en el sistema de acueducto en la ciudad producto de daños sin corregir o no gestionados de la mejor forma.

Pero, principalmente, esta cantidad de agua se estaría perdiendo por cuenta de las conexiones ilegales. A través de estas fuentes clandestinas, cuya cuantía se calcula en 7679 conexiones, hay hogares de la ciudad que se abastecen del recurso sin ningún tipo de control al consumo, cuyo coste, finalmente, deben asumir los 2,7 millones de usuarios que sí pagan su factura bimestralmente. De acuerdo con las cifras que obtuvo La Personería, de cada 100 metros cúbicos de agua potabilizada, la ciudad pierde 40 m³ como consecuencia de los dos flagelos descritos anteriormente.

Sobre este fenómeno, también escribió para El Espectador, Andrés Torres, director del Instituto Javeriano del Agua, Universidad Javeriana. “Es necesario precisar que el agua captada en los embalses no la usan totalmente los usuarios, sino que hay pérdidas en la conducción y en todos los procesos asociados (infiltraciones, fugas, etc.), las cuales pueden alcanzar hasta un 30%, lo cual es normal”, señaló el experto.

Aunado a lo anterior, el ente de control encontró ineficiente el uso de los recursos que se destinan para disminuir este impacto, el cual ha sido, en los últimos 20 años, de $2.5 billones. La cantidad, sumada a las perdidas comerciales de la empresa por las conexiones ilegales, y el agua que se escapa a borbotones por distintas fugas en la ciudad, representa un claro detrimento a las arcas de la ciudad.

¿Cómo denunciar el hurto de agua potable en Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá tiene habilitado un canal para la denuncia ciudadana en la AcuaLínea 116 o al correo electrónico recuperaciondeconsumoseaab@acueducto.com.co, este canal funciona para notificar de los posibles casos de robo de agua en la ciudad.

