En firme medida de aseguramiento carcelario contra procesados en caso de Juan Felipe Rincón

El joven de 21 años fue asesinado la mañana del domingo 24 de noviembre en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, en medio de una riña. Foto: Archivo Particular

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Avanza el proceso penal por el crimen del joven Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, William Rincón. En las últimas horas, una juez con función de conocimiento resolvió la apelación de la defensa, la cual solicitaba revocar la medida de aseguramiento en centro carcelario impuesta a cinco de los imputados.

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La decisión del despacho terminó en la ratificación de la medida de cárcel preventiva contra cuatro de los procesados: Juan Sebastián Ávila Ochoa, Camilo Sotelo, su hermana Katherine Sotelo Torres y Yeimi Tatiana Vega López, al considerar que pueden afectar el curso de la investigación. Mientras tanto, Solanyi Trujillo Devia fue dejada en libertad, beneficio bajo el cual continuará vinculada al proceso penal.

“La juez de segunda instancia realizó un examen con precisión de lo exhibido por la Fiscalía y los errores en que incurrió la juez al momento de tomar la decisión de enviar a mi clienta a detención intramural, sobrevalorando el material y dando por sentado argumentos sin la solidez probatoria exigida por la ley”, resaltó para este diario el abogado de Trujillo, Guillermo Ortiz.

Por su parte, Saúl León, abogado defensor de los otros cuatro presuntos implicados, respondió que recibe la decisión con respeto, destacando que esto no significa que sus representados sean culpables y siguen cobijados bajo la presunción de inocencia.

Cabe recordar que estas cinco personas fueron imputadas por la Fiscalía por los delitos de tortura, uso de menores de edad para la comisión de delitos, ocultamiento de pruebas y soborno. Sin embargo, cabe recordar que este último cargo fue descartado en segunda instancia para Tatiana Vega, pues no se probó el ofrecimiento de dinero. Todos se declararon inocentes.

Desde la representación de víctimas, el abogado Juan Felipe Criollo destacó que la decisión del despacho “ratifica la denuncia que pusimos hace más de un año, en la que insistimos se investigara no solo el homicidio, sino los hechos previos como los golpes, el plan, el propósito y demás”.

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Con todo lo anterior, se espera que la Fiscalía radique el escrito de acusación y se fije la audiencia de formulación para así iniciar formalmente la etapa de juicio.

Así va el caso Rincón

Detrás de la muerte de Rincón en noviembre de 2024, se demostró que hubo más que una simple confrontación entre vecinos del barrio Quiroga (Rafael Uribe Uribe) y un joven de 21 años que supuestamente hablaba con menores. Al inicio, el caso se centró en Andrés Camilo Sotelo, como presunto autor del homicidio, siendo imputado por este delito. Este proceso, aunque aún está abierto, no logró demostrar que Sotelo disparó, pues su arma era ‘hechiza’ y se desarmó durante la confrontación.

Paralelo a este proceso, la Fiscalía adelantó otra investigación con la línea de un entrampamiento. Según el ente, el joven habría sido contactado mediante perfiles falsos en redes sociales y llevado hasta el sector bajo engaños e instrumentalización de una adolescente, en medio de un supuesto plan para robarle su celular. Allí, sostiene la fiscal del caso, interceptado y agredido por varias personas, situación que terminó en disparos y la muerte de Rincón.

Cabe aclarar que el abogado de los dos imputados ha sostenido que los delitos son desproporcionados: “Consideramos que fue una exageración. No todas las conductas se consolidan jurídicamente. Por ejemplo, tipificar esto como tortura resulta excesivo”.

De igual manera, rechazó la imputación por uso de menores, señalando que, según la evidencia, la adolescente habría participado de manera voluntaria y no fue instrumentalizada por los adultos. “El acervo probatorio indica que la joven quiso participar. Nadie la obligó. Tendrá que responder ante el sistema de responsabilidad penal de adolescentes”.

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Con las capturas de Sotelo y Vega ya materializadas, el proceso entra ahora en una nueva etapa judicial. Entretanto, persisten interrogantes sobre si habrá nuevas capturas dentro de un caso que, desde el inicio, ha estado rodeado de versiones encontradas y múltiples líneas de investigación.

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