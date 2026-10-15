Seis conciertos están programados en El Campín hasta diciembre, pero su realización quedó bajo discusión después de que el mal estado de la gramilla obligara a suspender dos partidos de los equipos locales, uno de Millonarios y otro de Santa Fe. La controversia ya llegó a los estrados judiciales y a los organismos de control, que examinan tanto el uso de la cancha como las obligaciones de Sencia, la empresa que administra el estadio.

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¿En riesgo los conciertos de El Campín? Tutela busca frenarlos por el estado de la gramilla

El primer evento en la mira es el concierto de Fonseca, previsto para el 24 de octubre. La veeduría ciudadana Vercontrol pidió suspenderlo, junto con los demás espectáculos que requieran montajes sobre el césped, hasta que exista una certificación técnica de que la cancha está en condiciones de recibir partidos. La solicitud, sin embargo, todavía debe ser resuelta por un juez.

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La discusión va más allá de una fecha en el calendario. La programación de espectáculos riñe con el calendario del fútbol, mientras la recuperación de la gramilla sigue sin una fecha definida por Sencia. A esto se suman una indagación preliminar de la Contraloría de Bogotá sobre la concesión y la minucia del contrato y las actuaciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que podrían derivar en sanciones si se comprueba un incumplimiento contractual.

La tutela que podría afectar seis conciertos

Vercontrol presentó una tutela contra la Alcaldía de Bogotá y el IDRD. Su presidente, Juan Carlos Calderón España, pidió vincular al proceso a Sencia y a la Secretaría Distrital de Ambiente. La organización argumenta que el deterioro de la cancha afecta los derechos a la recreación, el deporte, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y el ambiente sano.

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La petición incluye que la cancha solo se declare óptima para jugar fútbol profesional con un concepto técnico de la interventoría en el que participe la Dimayor o exista el concepto favorable de un experto en césped deportivo. También solicita que el IDRD exija a Sencia entregar el terreno de juego, como mínimo, en las condiciones en que lo recibió en octubre de 2024.

La veeduría pide, además, que la Secretaría de Ambiente evalúe los posibles efectos de los conciertos sobre el suelo y la vegetación. Para defender la prioridad del uso deportivo, cita la escritura pública de 1936 mediante la cual se donó el terreno y que, según su interpretación, establece ese propósito.

Si el juez concede la medida provisional, podrían verse afectados los conciertos de Fonseca, Ryan Castro el 31 de octubre, Los Tigres del Norte el 7 de noviembre, Megaland el 20 de noviembre, y tres fechas de Karol G, del 4 al 6 de diciembre.

Qué revisan la Contraloría y el IDRD

La controversia también puso bajo revisión el contrato de concesión. El 14 de octubre, la Contraloría de Bogotá abrió una indagación preliminar después de que funcionarios de su Dirección de Reacción Inmediata visitaran el estadio y revisaran documentos de Sencia y del IDRD.

La entidad busca establecer si la empresa cumplió sus obligaciones sobre la gramilla y los costos de su reemplazo; si la interventoría y la supervisión del IDRD actuaron adecuadamente, incluidos los pagos con recursos públicos; cuánto han costado los aplazamientos y la falta de disponibilidad del estadio, y si existe un eventual daño fiscal.

En paralelo, la Contraloría instaló una auditoría de cumplimiento al IDRD que ya estaba prevista para este año. El examen abarca el modelo de Asociación Público-Privada (APP) del estadio y los pagos que debe recibir el Distrito, incluidos los derivados de los conciertos.

Por su parte, el IDRD y la interventoría adelantan actuaciones para determinar si Sencia incumplió el contrato. Según la Alcaldía, este contempla descuentos por indicadores de calidad, multas y una cláusula penal, mecanismos que podrían aplicarse si se acreditan las condiciones para hacerlo.

El director del IDRD, Daniel García Cañón, anunció que solicitará a Sencia un plan de contingencia y una revisión de los conciertos del 24 y el 31 de octubre para dar tiempo a la recuperación del césped. El estadio Metropolitano de Techo sigue disponible como alternativa para los partidos. Sencia ofreció disculpas a los hinchas y aseguró que reforzará el mantenimiento de la cancha. También afirmó que el fútbol es una prioridad, pero no precisó cuándo estará lista la gramilla.

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