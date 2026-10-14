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El balón nada que rueda en El Campín

De nuevo, Sencia está en el ojo del huracán por el estado de la grama que obligó a suspender dos de los partidos de la Liga BetPlay. Los entes de control tienen la lupa sobre el operador y el IDRD evalúa posibles incumplimientos contractuales.

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María Angélica García Puerto y Miguel Ángel Vivas Tróchez
La lluvia fue otro de los principales protagonistas del encuentro entre Santa Fe y Nacional en El Campín.
El actual episodio no es nuevo. En febrero pasado, la Dimayor tuvo que decir “no más fútbol”. Tres partidos se aplazaron.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Todo estaba listo para el encuentro Millonarios-Once Caldas, en el estadio El Campín. Los casi 20 mil asistentes tenían las emociones guardadas para los 90 minutos, pero ninguna como las del pequeño Andrés Ángel, de 8 años. Él y sus padres viajaron casi 30 horas por carretera, desde Puerto Asís (Putumayo), para ver por primera vez al equipo azul. Era su regalo de cumpleaños, pero el partido nunca comenzó. Casi 15 minutos antes del pitazo inicial, lo suspendieron. La historia, más allá de una anécdota, refleja la progresiva pérdida de vocación…

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género. _amariag

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional. juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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