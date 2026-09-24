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En vivo: aprueban impuesto al alumbrado en debate de Reforma Tributaria de Bogotá

Siga el minuto a minuto de la votación de la reforma tributaria, que contempla varios impuestos nuevos, propuesta por la Alcaldía de Bogotá.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
24 de septiembre de 2026 – 02:19 p. m.
Reforma tributaria de Bogotá durante su primer debate en el Concejo
El Concejo de Bogotá aprobó el impuesto al alumbrado público.
Foto: Cortesía

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El Concejo de Bogotá continúa este jueves el debate en plenaria de los proyectos de acuerdo que plantean cambios en el esquema tributario de la ciudad. La jornada ya dejó la aprobación de la sobretasa al alumbrado público y ahora los concejales avanzan en la discusión y votación de las demás medidas incluidas en la iniciativa. Siga aquí el minuto a minuto de la sesión y las decisiones que adopte la plenaria.

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Actualización clave 24 de septiembre de 2026 – 01:53 p. m.

La plenaria aprobó el impuesto al alumbrado

La plenaria aprobó la sobretasa al alumbrado público, una de las medidas del paquete tributario que debate la corporación. El nuevo cobro busca generar recursos para financiar la modernización del alumbrado público de la ciudad. La medida, noobstante, ha generado reparos entre algunos concejales, principalmente por la destinación de los recursos y por el hecho de que parte de la infraestructura que se pretende intervenir pertenece actualmente a ENEL Colombia.

Actualización clave

Debate de reforma tributaria

La reforma plantea cambios en el ICA para distintos sectores económicos y crea una sobretasa al predial destinada a financiar la modernización del alumbrado público. También contempla alivios para contribuyentes con deudas, elimina dos impuestos distritales e incluye incentivos para nuevas inversiones y generación de empleo.

La reforma tributaria ha generado críticas entre concejales por el posible aumento de la carga para algunos sectores económicos. Entre las principales críticas están el aumento del ICA para el sector financiero, automotor y la venta de bebidas alcohólicas y tabaco, así como la sobretasa al predial para financiar el alumbrado público.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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