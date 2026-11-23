Sin embargo, la identidad del joven no ha sido confirmada oficialmente. y el cuerpo fue entregado al CTI de la Fiscalía, que realizará los…

Bomberos de Cundinamarca recuperaron este lunes el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 17 años en el sector del Salto del Tequendama. El caso toma relevancia porque Gabriel Cárdenas, estudiante de la Universidad de los Andes reportado como desaparecido desde el jueves 19 de noviembre, tiene la misma edad y tiene características similares a las del cuerpo hallado en las últimas horas.

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Sin embargo, la identidad del joven no ha sido confirmada oficialmente. y el cuerpo fue entregado al CTI de la Fiscalía, que realizará los procedimientos de identificación para establecer si corresponde o no a Gabriel Cárdenas.

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Así fue la recuperación del cuerpo en el Salto del Tequendama

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, informó que el operativo se adelantó durante la tarde de este lunes. En la recuperación participaron el Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha, cuerpos de bomberos voluntarios y unidades de San Antonio del Tequendama.

“Al parecer se trata del joven que fue reportado como desaparecido desde el pasado jueves”, señaló Farfán. No obstante, aclaró que el cuerpo quedó a disposición del CTI para que adelante la identificación respectiva.

Bomberos no informó las circunstancias en que ocurrió la muerte ni entregó detalles adicionales sobre el hallazgo. Por ahora, tampoco se conoce un pronunciamiento de la Fiscalía o Medicina Legal que confirme la identidad del joven o explique lo ocurrido.

Gabriel Cárdenas desapareció cuando iba a clases

Gabriel Alberto Cárdenas Morales, de 17 años, cursaba segundo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes. Su familia reportó su desaparición el jueves 19 de noviembre, después de que salió de su vivienda en Villa Alsacia, Kennedy, con rumbo a la universidad.

Según el relato de sus familiares, el joven pidió una motocicleta por una aplicación porque iba tarde a clase. Más tarde, avisó que estaba cerca de las residencias universitarias conocidas como Barichara, pero no quedó registro de su ingreso al campus.

Durante los días siguientes, sus allegados difundieron la búsqueda y pidieron apoyo para reconstruir el recorrido entre Kennedy y el centro de Bogotá. También se divulgaron reportes ciudadanos sobre posibles avistamientos, aunque ninguno permitió confirmar su ubicación.

La identificación oficial será determinante

El reporte de Bomberos confirma que fue recuperado el cuerpo de un joven en el Salto del Tequendama, pero todavía falta el informe final de Medicina Legal para confirmar la identidad del occiso.

En este sentido, la identificación técnico-científica que realice el CTI será la que permita establecer esa relación. De igual forma, cualquier información sobre las circunstancias de la muerte deberá provenir de la investigación judicial y de los resultados forenses.

Mientras se conoce esa confirmación, el caso sigue vinculado a la búsqueda de un estudiante menor de edad cuya desaparición fue difundida mediante Alerta Rosa, el mecanismo creado por la Ley 2326 de 2023 para activar rutas inmediatas de localización de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres.

Siga leyendo: Continúa la búsqueda de Gabriel Cárdenas: lo habrían visto en inmediaciones a Paloquemao.

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