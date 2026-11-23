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Este lunes, su mamá Viviana Morales detalló que hasta las 3:00 a. m., permanecieron en inmediaciones de la Plaza de Mercado Paloquemao y el centro comercial Mall Plaza donde, dijo, recibió información de personas que supuestamente habían visto caminando a su hijo desorientado.

Continúa la angustiosa búsqueda para la familia de Gabriel Alberto Cárdenas Morales, estudiante de 17 años de la Universidad de los Andes.

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Continúa la búsqueda de Gabriel Cárdenas: lo habrían visto en inmediaciones a Paloquemao

"Él ha venido a pedir tintos y aromáticas. Un policía lo paró, le pidió antecedentes, pero lo dejó ir sabiendo que estaba desaparecido", denunció Viviana.

El último día que lo vieron

La última comunicación de Gabriel Alberto Cárdenas Morales con su familia fue el jueves 19 de noviembre. Esa mañana, el estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes le avisó a su madre que iba tarde a clase y que tomaría una motocicleta solicitada por aplicación. Después le dijo que había llegado. Sin embargo, nunca entró a la universidad y desde entonces no se conoce su paradero.

El joven, de 17 años, salió de su residencia en Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy, con destino al campus universitario. Su familia ha intentado reconstruir el trayecto y establecer qué ocurrió después de que abordó el vehículo, pero todavía no consigue ubicarlo.

Hacia las 3:00 de la tarde, su madre volvió a escribirle, pero los mensajes dejaron de entregarse y desde entonces el teléfono permanece apagado. La última vez que el joven fue visto dentro de la universidad había sido el miércoles 18 de noviembre, hacia las 6:30 de la tarde.

Entre los datos que la familia intenta verificar está un movimiento de Nequi COP 10.200 registrado en una de las cuentas del estudiante ese jueves, que sus allegados relacionan con el costo del servicio de transporte. La identificación de la motocicleta y de quien prestó el servicio podría aportar información para reconstruir sus últimos desplazamientos. La desaparición activó la búsqueda de las autoridades y la Alerta Rosa, mecanismo de respuesta inmediata para localizar a niños, adolescentes, jóvenes y mujeres reportados como desaparecidos.

Una de las principales solicitudes de los allegados es que la Fiscalía autorice la revisión de las cámaras de seguridad de los conjuntos residenciales cercanos al punto donde Gabriel habría abordado la motocicleta, en Villa Alsacia. Según contó su madre, la Policía visitó algunos de estos lugares, pero las administraciones no entregaron las grabaciones porque solicitan una orden judicial.

El caso ya está en conocimiento de la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Gaula y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Así puede identificar a Gabriel

Gabriel Cárdenas, de 17 años, desapareció el 19 de noviembre cuando se dirigía a clase. Su familia busca reconstruir el trayecto que hizo en moto desde Villa Alsacia hasta la Universidad de los Andes.

De acuerdo con la descripción entregada por su familia, Gabriel mide aproximadamente 1,75 metros, tiene contextura delgada, piel clara, ojos cafés y cabello castaño oscuro, muy rizado. También tiene un piercing en la ceja derecha.

El día de su desaparición vestía un pantalón azul petróleo, chaqueta negra y tenis negros. Llevaba un morral negro y, según su madre, posiblemente una camisa negra debajo de la chaqueta.

La familia pide a quienes tengan información que pueda ayudar a establecer su paradero que se comuniquen con la Fiscalía, a través de la línea 122, o con la Policía, en el 123.

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"Gabriel, vuelve porque te necesitamos aquí con nosotros. No tengas miedo de volver", fue el mensaje de su madre, quien también pidió a cualquier persona que pudiera tenerlo retenido que lo devuelva a casa.

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