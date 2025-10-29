Metro de Bogotá elegirá firma para elevar proyecto inmobiliario en la Estación 6

Render de la Estación 6 del Metro de Bogotá. Foto: Empresa Metro de Bogotá

Avanzando con los proyectos al rededor de la obra del metro, quizá uno de los más ambiciosos será el primer proyecto inmobiliario que la Empresa Metro de Bogotá (EMB) encarriló en la Estación 6. Un jugoso contrato que será otorgado a un desarrollador que al final del proceso, invertirá no menos de $200.000 millones con el fin de levantar un edificio residencial y un centro comercial al costado de la estación.

Con la apertura del proceso de precalificación, la EMB abrió oficialmente un proceso público para los desarrolladores y operadores interesados. El área que se utilizará para el desarrollo inmobiliario es de 4.742 metros cuadrados, ubicados justo en la zona de las obras de infraestructura y de la Estación 6 del sistema, las cuales actualmente se encuentran en ejecución en intersección de la Avenida Boyacá con la Avenida Primero de Mayo.

Adicional, se estableció un uso mínimo de al menos 11.000 metros cuadrados de área de explotación comercial, y el máximo será el que el aliado empresarial desarrolle, según las normas de la ciudad y sus análisis técnicos y financieros.

De acuerdo con el proceso público, el suelo del desarrollo inmobiliario lo conservará la EMB, no podrá ser objeto de venta, garantía o hipoteca por parte del aliado empresarial y será revertido junto con el desarrollo inmobiliario estabilizado a la EMB.

Así será el proyecto inmobiliario

El área de influencia de la Estación 6 se concentra en el barrio Carvajal. La zona es estratégica, al quedar en la intersección de la av. Primero de Mayo con av. Boyacá, donde se estima un flujo de 130.000 transeúntes y 55.000 pasajeros, cuando la estación entre en operación en marzo del 2028.

Además, es un área de influencia rodeada de colegios distritales, el centro comercial más visitado de Bogotá (Plaza de las Américas) y Mundo Aventura, y donde el 92 % de sus habitantes son de estrato 3. De momento, la estación está en construcción y se espera que al 31 de diciembre llegue al 50 %, para que el 30 de enero del 2027 esté lista y despejada el área de 5.600 m² —poco más de media hectárea—, en los que se construiría el desarrollo inmobiliario en los próximos años.

¿Cómo será la estación 6?

La estación tendrá un área de 1.585 m², de los cuales 234 serán para áreas comerciales; 463, para áreas comunes, y 888, de uso institucional. El gerente del metro, Leonidas Narváez, aclaró que el suelo donde se edificará el desarrollo seguirá siendo de la EMB, solo que será explotado 40 años por el desarrollador, que luego lo tendrá que devolver. No obstante, aclaró que quien gane el contrato debe cumplir a rajatabla los plazos de obra; de lo contrario, cada retraso se descontará del tiempo de explotación.

Los diseños parciales contemplan conexiones directas de la estación con un área comercial y la zona residencial. En 2050 se espera que transiten 90.000 personas por este sector, lo que hace atractivo el proyecto. Además, el piloto será una prueba a futuro y una esperanza para que el sistema de transporte bogotano encuentre otros ingresos para financiar sus costos.

