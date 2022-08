Enfrentamiento entre López y Uribe Turbay tras levantamiento de medida cautelar del POT. Foto: Archivo

Por decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el pasado 25 de agosto se revocó la medida cautelar que tenía suspendido provisionalmente el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT) 2022 - 2035.

Recordemos que este documento fue expedido por decreto por la alcaldesa Claudia López el 31 de diciembre de 2021, motivo por el cual el hoy senador Miguel Uribe Turbay demandó ante el mismo tribunal.

Cabe señalar que el pasado 15 de junio un juez aceptó la acción de nulidad radicada por el congresista y suspendió temporalmente su aplicación mientras se tomaba una decisión. Sin embargo, el pasado jueves se levantó la medida luego de que se decidiera que se cumplió de manera legal el plazo para debatir el proyecto en el Concejo de Bogotá.

Anuncio que no fue bien recibido por el demandante, quien apenas conoció la decisión dijo:

“Es lamentable que lo que un juez decretó en derecho lo revoquen otros por interés. Surtió efecto la mermelada de López, pues varios de los familiares de los magistrados que tomaron esta decisión trabajan hoy en la Alcaldía. Incluso deja mucho que desear que ni siquiera hubo deliberación por parte de los magistrados, una de ellas se declaró impedida porque su hija trabaja en la Secretaría de Planeación”, afirmó el congresista por el Centro Democrático, en un video compartido en sus redes.

Pierde Bogotá. pic.twitter.com/Iu2ebOVgfA — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) August 25, 2022

Publicación que desató todo tipo de comentarios de diferentes usuarios. Sus seguidores compartían su punto y, por el contrario, hay quienes le exigen compartir evidencias que corroboren sus afirmaciones, dado que podría caer en injuria y ser demandado.

No obstante, la mandataria tampoco se quedó callada y en su cuenta oficial de Twitter le contestó de manera enfática, afirmando no solo que era mentira la supuesta influencia mencionada, sino categorizándolo como “anti bogotano” y calumniador:

“Además de politiquero y anti bogotano no sea calumniador. Ni los magistrados ni yo somos de su estirpe. Muy a su pesar, Bogotá tiene un POT que la reverdece, que hace justicia social y no negocio de tierras, que hace vivienda digna y no casas de miseria. Bogotá derrotó su infamia. Ni los magistrados ni yo somos de su estirpe”, respondió López.

Bogotá derrotó su infamia. https://t.co/L2VrHQhUof — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 25, 2022

Sin embargo, la alcaldesa de Bogotá volvió a hacer alusión al levantamiento de la medida cautelar el pasado sábado, 27 de agosto, en la entrega de algunas viviendas en la localidad de Usme otorgadas a 465 familias beneficiadas con subsidios de vivienda y reasentamiento.

“A los señores del ‘uribismo’ y del ‘peñalosismo’ que han hecho tanto por tumbar el POT, porque les irrita que Bogotá tenga vivienda digna y no negocios en sus bolsillos, que tengamos una ciudad cuidadora del medio ambiente y de la gente; esta ciudad los derrotó. Porque ganó el cambio y va a seguir el POT y va a seguir la vivienda digna, porque no vamos a seguir siendo una Bogotá depredadora para que ustedes ganen a costillas de la pobreza de la gente más humilde”, puntualizó López en el evento.

