Entidades reportan capacidad insuficiente en 27 de 61 PTAR de Cundinamarca

La revisión comenzó con 139 reportes de entidades responsables de sistemas de alcantarillado. De estas, 61 indicaron que contaban con una planta de tratamiento de aguas residuales, mientras que las…

Cuatro de cada diez PTAR en Cundinamarca reportadas a la Contraloría departamental no tendrían capacidad suficiente para atender las necesidades actuales de tratamiento de aguas residuales de acuerdo con una alerta reciente del ente de control. El aviso comprende 27 de las 61 plantas incluidas en la información entregada por las entidades vigiladas.

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La revisión comenzó con 139 reportes de entidades responsables de sistemas de alcantarillado. De estas, 61 indicaron que contaban con una planta de tratamiento de aguas residuales, mientras que las 78 restantes no informaron disponer de esta infraestructura.

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Entre las plantas reportadas, 34 tendrían capacidad suficiente y 27 presentarían una brecha entre la infraestructura instalada y la demanda actual. Estas últimas representan el 44,3 % de las PTAR incluidas en el balance, según cálculos propios basados en las cifras de la Contraloría.

¿Qué encontró la Contraloría sobre las PTAR en Cundinamarca?

La información fue divulgada este domingo 27 de septiembre, durante el Día Mundial de los Ríos. El organismo de control señaló que la construcción de una planta no garantiza por sí sola el tratamiento adecuado de las aguas residuales ni la reducción de los vertimientos contaminantes.

De los 139 registros correspondientes a prestadores o entidades encargadas de sistemas de alcantarillado, el 43,9 % informó contar con una PTAR. Sin embargo, el boletín no identifica cuáles son las 27 plantas con capacidad insuficiente, los municipios donde se encuentran ni las entidades responsables de operarlas.

El documento tampoco detalla el caudal para el cual fueron diseñadas, el volumen que reciben actualmente, los recursos invertidos, su estado operativo o los resultados de las pruebas realizadas al agua antes de su descarga.

Por esa razón, el balance permite dimensionar la brecha reconocida por las propias entidades, pero no establecer todavía cuáles plantas incumplen las condiciones ambientales o presentan fallas operativas.

Capacidad insuficiente no significa que las plantas estén cerradas

La Contraloría aclaró que las 27 PTAR en Cundinamarca no necesariamente están fuera de funcionamiento. El dato indica que la capacidad instalada resulta menor frente a las necesidades de tratamiento señaladas por las entidades que respondieron la revisión.

En consecuencia, el organismo anunció que contrastará la información con documentos técnicos, contractuales, presupuestales y ambientales. La revisión incluirá la capacidad para la cual fue construida cada planta, el caudal tratado y las condiciones del agua que regresa a los ríos y demás fuentes hídricas.

“No basta con construir una planta de tratamiento; necesitamos que funcione y tenga la capacidad que requiere el territorio”, afirmó Lida Katherine Ramírez Pirabán, subdirectora de Costos Ambientales de la Contraloría de Cundinamarca.

Además, la entidad indicó que sus auditorías revisarán si las inversiones públicas realizadas en infraestructura de saneamiento están produciendo una reducción efectiva de la contaminación.

La alerta comprende varias cuencas de Cundinamarca

Aunque el río Bogotá concentra algunos de los proyectos de saneamiento más grandes de la región, la advertencia de la Contraloría abarca los sistemas hídricos asociados a los ríos Sumapaz, Negro, Guavio y Suárez, además de otros afluentes y corrientes del departamento.

Los prestadores municipales tienen a su cargo los sistemas de alcantarillado y el manejo de las aguas residuales. Por lo tanto, la capacidad de las plantas influye en el volumen de vertimientos que puede tratarse antes de regresar a las fuentes hídricas.

El boletín no distribuye las 27 PTAR por cuenca ni precisa cuántas están relacionadas con el río Bogotá. Tampoco permite determinar si la insuficiencia se concentra en municipios con crecimiento poblacional, expansión urbana o infraestructura antigua.

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La Contraloría señaló que continuará revisando las inversiones cuando encuentre plantas que no operen adecuadamente, instalaciones con capacidad inferior a la demanda o proyectos que no produzcan los resultados ambientales previstos.

PTAR Canoas concentrará el tratamiento de Bogotá y Soacha

La alerta departamental coincide con el avance de uno de los mayores proyectos de saneamiento del país. En septiembre de 2026, el C

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onfis Distrital aprobó vigencias futuras por $22 billones para construir y operar la PTAR Canoas, que estará ubicada en Soacha.

La planta tendrá capacidad para tratar un caudal promedio de 16 metros cúbicos por segundo, equivalentes a 498 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año. Además, recibirá el 70 % de las aguas residuales generadas en Bogotá y el 100 % de las provenientes del casco urbano de Soacha.

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El proyecto beneficiaría a más de 7,3 millones de habitantes y será financiado por Bogotá, la CAR, la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. El contrato para su construcción y operación tendrá compromisos presupuestales hasta 2050.

Sin embargo, Canoas está destinado principalmente al saneamiento de Bogotá y Soacha. Por esta razón, el reporte sobre las demás PTAR en Cundinamarca mantiene abierta la revisión de las plantas que atienden a otros municipios y cuencas del departamento.

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