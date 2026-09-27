Semana de la Bicicleta 2026: actividades gratuitas en Bogotá

La edición número 19 se extenderá hasta el jueves 1 de octubre e incluirá recorridos, actividades pedagógicas, formación y experiencias relacionadas con la movilidad sostenible. Además, su programación estará articulada con la Semana de la Seguridad Vial, que continuará hasta el…

Una salida de montaña hasta el Alto de la Viga, un ciclopaseo en bicicletas tándem junto a personas con discapacidad visual y el estreno del primer curso distrital de seguridad vial para ciclistas abrirán este domingo 27 de septiembre la Semana de la Bicicleta 2026.

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La edición número 19 se extenderá hasta el jueves 1 de octubre e incluirá recorridos, actividades pedagógicas, formación y experiencias relacionadas con la movilidad sostenible. Además, su programación estará articulada con la Semana de la Seguridad Vial, que continuará hasta el sábado 3 de octubre.

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En conjunto, las dos jornadas ofrecerán más de 30 actividades gratuitas en diferentes sectores de Bogotá, bajo el concepto “Tu movida nos integra”. La agenda abordará el uso de la bicicleta, la movilidad escolar, el transporte público y la seguridad en las vías.

Programación de apertura de la Semana de la Bicicleta 2026

La principal actividad deportiva será la Salida MTB al Alto de la Viga, que comenzará en el parque El Renacimiento, en la localidad de Los Mártires. El recorrido pasará por la avenida Circunvalar, el Alto del Verjón y el Colegio El Verjón IED, antes de finalizar en el Alto de la Viga.

La actividad será gratuita y tendrá capacidad para 200 participantes. Sin embargo, el anuncio publicado por el IDRD no precisó el horario de salida ni el mecanismo de inscripción.

Por otra parte, la calle 26 con carrera 19B será el punto de encuentro del Ciclopaseo a Ciegas, programado entre las 8:00 a. m. y las 12:00 del mediodía. Durante la actividad, personas con y sin discapacidad visual compartirán recorridos en bicicletas tándem o de dos puestos.

En el mismo lugar funcionará Ciclovía Te Cuida, una jornada de recreación y actividad física que estará disponible desde las 8:00 a. m. hasta las 12:30 p. m.

Reconocimiento a 30 mujeres que aprendieron a montar bicicleta

La apertura de la Semana de la Bicicleta 2026 también incluirá un reconocimiento a 30 mujeres que comenzaron su proceso de aprendizaje en la Escuela de la Bicicleta y posteriormente continuaron su formación en la Escuela 2.0.

Las participantes hacen parte de la estrategia Más Mujeres en Bici, que busca fortalecer las habilidades y la autonomía de las mujeres para desplazarse por la ciudad. El reconocimiento se realizará en el parque El Renacimiento.

Estas actividades estarán acompañadas por espacios recreativos y pedagógicos dirigidos a personas de diferentes edades. La programación continuará hasta el 1 de octubre con recorridos, iniciativas de integración con el transporte público y actividades relacionadas con la infraestructura para bicicletas.

Primer curso de seguridad vial para ciclistas

Como parte de la apertura, la Secretaría Distrital de Movilidad presentará en el parque El Renacimiento el primer curso de seguridad vial para ciclistas de Bogotá.

La formación tendrá tres componentes. El primero será teórico y abordará normas de tránsito, derechos, deberes, movilidad segura y prevención de riesgos. El segundo estará dedicado a la revisión de la bicicleta y al mantenimiento preventivo básico, mientras que el tercero incluirá ejercicios prácticos de equilibrio, frenado, control y maniobrabilidad.

Además, la ciudad pondrá en funcionamiento un nuevo Moviparque para niñas y niños entre los 2 y los 10 años. Este espacio recreará vías, semáforos, señales de tránsito, parques y otros elementos urbanos para enseñar comportamientos seguros y normas básicas de movilidad.

La agenda pedagógica continuará entre el 1 y el 3 de octubre con la Semana de la Seguridad Vial, que reunirá a ciudadanos, expertos, organizaciones y entidades públicas alrededor de la prevención de siniestros y el cuidado de los diferentes actores viales.

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Bogotá supera los 886.000 viajes diarios en bicicleta

La Semana de la Bicicleta 2026 se realizará en una ciudad donde este vehículo representa uno de los principales medios de movilidad cotidiana. Según la Encuesta de Movilidad Bogotá-Región, en la capital se realizan 886.655 viajes diarios en bicicleta, equivalentes a cerca del 7 % de los desplazamientos.

A su vez, la Secretaría de Movilidad informó en junio de 2026 que Bogotá cuenta con 683 kilómetros de cicloinfraestructura y más de 85.000 cupos de estacionamiento para bicicletas y vehículos de micromovilidad.

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Durante el mismo año, los programas Al Colegio en Bici y BiciParceros beneficiaron a 6.660 estudiantes y acompañaron 416.667 viajes seguros hacia y desde instituciones educativas. Asimismo, más de 550.000 bicicletas estaban vinculadas al Registro Bici y las autoridades habían recuperado más de 2.400 vehículos hurtados durante la actual administración.

La programación completa, incluidos los requisitos y lugares de cada actividad, puede consultarse en los portales oficiales del IDRD y de la Secretaría Distrital de Movilidad.

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