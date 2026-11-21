Más de 500 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá participaron en un operativo en el barrio de La Favorita, sector tradicional de la localidad de Los Mártires, que dejó 2.500 accesorios para motocicletas incautados, 32 kilos de marihuana decomisados y cinco establecimientos comerciales con suspensión de actividades. La intervención, que se realizó cumpliendo de una acción popular y con participación de entidades distritales, también permitió recuperar vehículos y motocicletas con alteraciones en los sistemas de identificación.

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Entre repuestos y drogas: lo que encontró la Policía durante intervención en La Favorita

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Los controles incluyeron registros , consultas de antecedentes y verificaciones a establecimientos y vehículos. Uno de los principales hallazgos se produjo en varios locales comerciales, donde las autoridades encontraron accesorios para motos que no contaban con los permisos de importación requeridos. La mercancía fue avaluada en más de COP400 millones.

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El coronel Jovanni Cepeda, comandante operativo de la Mebog, explicó que el despliegue reunió a uniformados de distintas especialidades para realizar inspecciones en diferentes puntos del sector. Como resultado de estas revisiones, cinco establecimientos tuvieron que suspender sus actividades económicas por no contar con la documentación exigida para su funcionamiento.

Otro de los hallazgos se produjo durante la inspección de un inmueble que funcionaba como pagadiario. Allí fueron encontrados más de 32 kilos de marihuana y elementos para su dosificación. De acuerdo con las estimaciones de la institución, el material equivaldría a más de 15.000 dosis y tendría un valor cercano a los COP 25 millones en el mercado ilegal.

En materia de recuperación de automotores, la Policía reportó vehículos y motocicletas con alteraciones en sus sistemas de identificación. El balance inicial de la institución incluyó dos vehículos, un chasis y cinco motocicletas, mientras que el coronel Cepeda mencionó la recuperación de dos motocicletas. Durante el procedimiento también fue capturada una persona por el delito de receptación.

La intervención se realizó en el marco de una acción popular, aunque la Policía no detalló cuál es el alcance de la orden judicial ni las medidas específicas que deben cumplir las entidades involucradas

Por ahora, el balance institucional se concentra en las incautaciones, las medidas aplicadas a los establecimientos y la recuperación de vehículos. Queda por establecer qué procesos se desprenderán de estos hallazgos y cómo se mantendrán los controles en el sector.

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