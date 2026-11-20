Para justificar su afirmación, el mandatario señaló que en septiembre el consumo de la ciudad estuvo al borde de superar la oferta y, si bien, no ocurrió…

Bogotá estaría preparada para evitar un nuevo racionamiento de agua, pero no de energía. Ante la consolidación del fenómeno de El Niño que, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) , alcanzaría su máxima intensidad hacia finales de este año y hasta febrero de 2027, el servicio eléctrico sería el más vulnerable. Así lo advirtió en los últimos días el alcalde Carlos Fernando Galán.

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Para justificar su afirmación, el mandatario señaló que en septiembre el consumo de la ciudad estuvo al borde de superar la oferta y, si bien, no ocurrió nada, ese riesgo sigue latente. De superarlo, eso significaría que algunas localidades tendrían que someterse a racionamiento. La decisión, eso sí, está en manos de XM, la empresa encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional (SIN). Así las cosas, el Distrito tiene la "esperanza" puesta en que los embalses del país, destinados a la generación de energía, alcancen el 80 % de su capacidad al finalizar noviembre, cuando termina la temporada de lluvias.

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Pero para no solo esperar, el alcalde ya anunció medidas que parecen urgentes, si se tiene en cuenta que restan dos semanas para iniciar Navidad. Precisamente por esta época iluminada, Galán indicó que reducirá el alumbrado navideño y, que implementaría una Política de Ahorro de Energía en el Distrito.

A estas medidas, se suma una más: el alcalde expresó que en los próximos días presentará una estrategia para informar a los ciudadanos sobre la evolución del consumo y las posibilidades de reducirlo. Es decir, que cada hogar tome voluntaria y conscientemente la decisión de apagar luces, sobre todo en el horario de 6:00 p. m. a 9:00 p. m., donde existe mayor uso de energía.

Pero, ¿es el apagón un riesgo latente?

No es la primera vez que el fantasma del racionamiento de energía toca en la capital. De hecho, desde el inicio de esta administración distrital, el alcalde Galán viene advirtiendo un riesgo de apagón. En abril de 2024, ratificó lo dicho por expertos durante un evento de la Sociedad de Mejoras de Bogotá e hizo un llamado al entonces gobierno de Gustavo Petro de asegurar una gestión eficiente y coordinada de los recursos hídricos y energéticos del país.

El 12 de junio también volvieron a sonar las alarmas. El Grupo de Energía de Bogotá (GEB) incluso dijo que Bogotá en 2025 se vería obligada a efectuar racionamientos energéticos, parecidos o incluso más estrictos que los evidenciados con el agua, pero no ocurrió. Esto mismo ya había sido pronosticado en 2023 por el Consejo Nacional de Operación (CNO). "El riesgo si es latente", aseveró el profesor Javier Andrés Ruiz de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

Y es que aquí las alertas desde hace tres años tienen un punto en común: Bogotá se ha expandido cada vez más y la demanda ha crecido. Julio César Vera Díaz, ingeniero de petróleos y analista energético de la Fundación Xua Energy, advierte a este diario sobre una disparidad preocupante: mientras el promedio nacional de embalses se encuentra cercano al 78%, el Sistema Oriental —del cual dependen directamente los embalses de Guavio y Chivor que abastecen a Bogotá— registra niveles por debajo del 60%.

Un ejemplo más claro: Hoy Bogotá toma el 80 % de la energía en la región (Cundinamarca, Boyacá y Meta) y, en los últimos años, viene demandando 3 % adicional. Pero no solo es a causa de un crecimiento territorial. También lo es en la electrificación del transporte (Transmilenio, futura Línea 1 del Metro o bicicletas, patinetas y hasta vehículos eléctricos).

A esta combinación crítica se suma, por supuesto, el cambio climático y su incidencia en fuentes de energía, como la hidroeléctrica; las escasas cuatro líneas de transmisión de energía a la Región y los retrasos en la entrada de nuevos proyectos de generación ante conflictos ambientales, como lo hemos contado en El Espectador.

El gobierno de De la Espriella, a través del “Plan Energía YA”, busca evitar un apagón por medio de un programa de ahorro de energía para reducir el consumo un 10 % y un mecanismo para garantizar generación térmica y cuidar las reservas de los embalses.

¿Quiénes consumen más?

A las medidas preventivas anunciadas, el alcalde Galán hizo un llamado a la reducción de consumo de energía desde los hogares para, al menos, superar estos cuatro meses de sequía extrema. Incluso, propuso algunas medidas: bajar los grados centígrados en la nevera y este electrodoméstico dejarlo a 10 centímetros de distancia de la pared.

"Sí, eso funciona como ahorro, porque hay dispositivos que nosotros llamamos consumos vampiros: un consumo que parece pequeño multiplicado por 8 millones de habitantes termina siendo un consumo importante. Entonces, funciona desconectar cargadores, regular la temperatura de la nevera o precisamente no tapar la salida del ciclo de refrigeración de este electrodoméstico", aseveró el docente Ruiz.

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Aunque la cultura de ahorro está enfocada en los hogares, las industrias y comercios también deben tener una participación importante, casi que fundamental. El Espectador, con apoyo de la inteligencia artificial, revisó desde enero hasta septiembre de este año (último mes disponible) el consumo promedio en los hogares y sectores de la industria y comercio, a partir de la información aportada por el prestador Enel Colombia a la Superservicios.

En primer lugar, agosto tuvo el consumo más alto del año en el total residencial (145,1 kWh), en el comercial (690,4) y en el total industrial (1.083,8). El patrón se repite: subidas en mayo y agosto, seguidas de caídas en junio y septiembre (el residencial bajó 4,7 % de agosto a septiembre).

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En los registros consolidados, el sector industrial es el líder absoluto en consumo promedio con 3.193,42 kWh. Este volumen supera en casi 22 veces el consumo de un hogar promedio y en 4,6 veces el requerimiento del sector comercial (690,37 kWh), confirmando que las dinámicas productivas concentran la mayor densidad de demanda eléctrica.

Dentro de la categoría residencial, el estrato 6 es el que más energía consume, con un promedio de 242,95 kWh. Este valor supera en un 87% al consumo del Estrato 1 (129,63 kWh) y está un 67% por encima del promedio residencial general de la ciudad.

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Los meses comprendidos entre diciembre y mayo definirán si las medidas de ahorro voluntario, los incentivos tarifarios y la generación térmica logran evitar un racionamiento programado. La superación de esta crisis no solo dependerá de los hábitos de consumo de los ciudadanos en sus hogares, sino de la capacidad del sector industrial y de las autoridades para gestionar eficientemente la energía en las horas más críticas del día.

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