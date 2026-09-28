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Entre violencias y otras brechas: así habitan las mujeres la ciudad

La Secretaría de la Mujer midió los derechos de las mujeres en la capital, un diagnóstico clave para diseñar políticas públicas y programas que aseguren una vida libre de violencias.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
28 de septiembre de 2026 – 06:03 p. m.
AME7938. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 08/03/2025.- Mujeres participan durante una protesta en el Día Internacional de la Mujer este sábado en Asunción (Paraguay). Las mujeres en Paraguay -con una prevalencia por encima del 90 %- fueron las principales víctimas de delitos como el acoso sexual, proxenetismo, coacción sexual y violación, según denuncias contabilizadas entre 2020 y 2024 por el Ministerio Público, revelo este sábado esa institución. EFE/Juan Pablo Pino
AME7938. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 08/03/2025.- Mujeres participan durante una protesta en el Día Internacional de la Mujer este sábado en Asunción (Paraguay). Las mujeres en Paraguay -con una prevalencia por encima del 90 %- fueron las principales víctimas de delitos como el acoso sexual, proxenetismo, coacción sexual y violación, según denuncias contabilizadas entre 2020 y 2024 por el Ministerio Público, revelo este sábado esa institución. EFE/Juan Pablo Pino
Foto: EFE - Juan Pablo Pino

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Bogotá cuenta con una Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. Este acuerdo fue el resultado de la iniciativa de un movimiento de mujeres diversas de la ciudad, que decidieron trabajar en procura de sus derechos. Tras su última actualización en 2021, la Secretaría de la Mujer adelantó desde septiembre de 2025 encuestas en las 20 localidades para medir las brechas que aún persisten y sustentar decisiones públicas orientadas a la transformación de estas desigualdades. Aquí algunos de los resultados.


Paz con equidad de género

De acuerdo con la Consejería de Paz,…

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género. Comunicadora social y periodista desde 2020, formada en la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. Ha trabajado para medios como Cuestión Pública y Publimetro. Premios y reconocimientos: 2024, Premio Periodismo Económico Álvaro Gómez Hurtado 'El Niño que golpeó la producción de alimentos en la Región Central'. | 2025-primer lugar ‘Escasez de agua en Bogotá: ¿Cómo llegamos a este punto?’-Premio de Periodismo Aqualia. | 2024-segundo lugar Premio Lincoln Institute por especial ‘Escasez de agua en Bogotá: ¿Cómo llegamos a este punto? | Mención honorífica a la excelencia periodística 2020, en la categoría periodismo universitario otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa | Premio Corte Final 2019 y 2020 en la categoría periodismo de datos, otorgado por la U. Católica de Pereira | Premio ¡Investiga! 2019, en la categoría estudiantes, otorgado por Consejo de Redacción en apoyo con la DW Akademie y la Universidad Javeriana. magarcia@elespectador.com
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