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Envían a prisión a auxiliar de enfermería señalado de abusar de paciente en UCI de Bogotá

La víctima permanecía hospitalizada tras sufrir un trauma craneoencefálico que limitaba su movilidad. El procesado no aceptó el cargo imputado por la Fiscalía.

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Redacción Bogotá
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Los hechos habrían ocurrido durante un procedimiento de aseo.
Los hechos habrían ocurrido mientras el auxiliar realizaba labores asistenciales a un paciente con movilidad limitada en una UCI de Bogotá.
Foto: El Espectador - José Vargas

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Un juez envió a prisión a Esneider Salamanca Viana, auxiliar de enfermería investigado por presuntamente agredir sexualmente a un paciente que permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital del sur de Bogotá.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 25 de agosto, cuando Salamanca estaba encargado de atender a la víctima, quien había sufrido un trauma craneoencefálico y tenía limitada su movilidad.

Según la investigación de la Fiscalía, el auxiliar se habría aprovechado del estado de indefensión del paciente y de las labores asistenciales que debía realizar para abusarla mientras realizaba un procedimiento de aseo.

Tras avanzar en la investigación, las autoridades obtuvieron una orden judicial contra Salamanca Viana. Agentes de la Policía lo capturaron en el barrio Pardo Rubio, en la localidad de Chapinero.

No aceptó el cargo

Un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir agravado. Salamanca Viana no aceptó el cargo.

Posteriormente, un juez de control de garantías legalizó su captura y ordenó que permanezca privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con información recopilada por la Policía, el procesado manifestó que llevaba cerca de cuatro años trabajando en el centro hospitalario y que anteriormente había laborado durante otros dos años en hospitales privados.

Las autoridades no revelaron hasta el momento si existen otras denuncias contra el auxiliar de enfermería.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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