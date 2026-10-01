Epa Colombia pagará $100 millones y hará 50 videos para reparar a Transmilenio

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, deberá publicar 50 videos sobre cultura ciudadana y pagar $100 millones como parte de un acuerdo de reparación con TransMilenio por los daños que ocasionó en la estación Molinos en noviembre de 2019. El pacto conciliatorio y pedagógico recibió el aval de un juez de Bogotá y fue valorado en $467 millones. El componente económico fue abonado entre febrero de 2025 y 2026, mientras que las publicaciones deberán realizarse durante dos años después de que Barrera termine de cumplir su pena…

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Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, deberá publicar 50 videos sobre cultura ciudadana y pagar $100 millones como parte de un acuerdo de reparación con TransMilenio por los daños que ocasionó en la estación Molinos en noviembre de 2019. El pacto conciliatorio y pedagógico recibió el aval de un juez de Bogotá y fue valorado en $467 millones. El componente económico fue abonado entre febrero de 2025 y 2026, mientras que las publicaciones deberán realizarse durante dos años después de que Barrera termine de cumplir su pena privativa de la libertad.

El acuerdo surge dentro del proceso judicial por la vandalización de la estación, ocurrida el 22 de noviembre de 2019.

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Veinticinco publicaciones y 25 historias

Epa Colombia deberá publicar 25 videos en su perfil y otros 25 mediante historias en sus redes sociales, donde reúne cerca de ocho millones de seguidores entre Instagram y TikTok. El contenido promoverá el pago del pasaje, el cuidado de las estaciones y los vehículos, el uso adecuado del sistema y las recargas virtuales.

“Quiero reparar a las víctimas y hacer las cosas bien”, manifestó Barrera durante la audiencia. La creadora de contenido también explicó que utilizará su alcance digital para desincentivar la evasión del pasaje y promover buenas prácticas entre sus seguidores.

De los daños a la pedagogía

TransMilenio presentó el acuerdo como un ejercicio de justicia restaurativa que no se limita a compensar económicamente los daños, sino que busca generar un beneficio colectivo. “Esta medida sienta un precedente innovador de justicia restaurativa en Colombia y demuestra que, en medio de una sanción, el componente pedagógico y social funciona como promotor de cultura ciudadana”, aseguró Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general de TransMilenio. Según el funcionario, las publicaciones deberán fomentar la corresponsabilidad, el sentido de pertenencia y el cuidado de los bienes públicos para evitar que se repitan hechos similares.

También ofrecerá excusas públicas

El acuerdo también contempla que Epa Colombia participe en un evento convocado por la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio para ofrecer excusas públicas a la ciudadanía. Por ahora, no se conoce la fecha ni las condiciones en las que se realizará este acto. La reparación se da, además, en un contexto en el que los daños al mobiliario público siguen representando un costo para la ciudad. Entre enero de 2024 y julio de 2026, el Distrito destinó $9.125 millones a recuperar elementos afectados por hechos de vandalismo y atendió 114.546 reportes de mantenimiento.

De ese monto, $6.587 millones se destinaron a repuestos y $2.538 millones a mano de obra y transporte. Las señales del SITP concentraron los mayores costos de reparación, con más de $4.198 millones, seguidas de los paraderos de transporte público, con $2.716 millones, y las bancas, con $1.542 millones.

En el caso de Epa Colombia, la reparación combinará el pago económico, las excusas públicas y una campaña digital que comenzará una vez Barrera termine de cumplir su pena privativa de la libertad. Así, el acuerdo busca que los daños ocasionados en 2019 no solo sean compensados económicamente, sino que también deriven en acciones pedagógicas para promover el cuidado del sistema.

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