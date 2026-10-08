Es oficial: alcalde Galán aceptó renuncia de secretario de Integración Social

A través de su cuenta en X, Angulo detalló que desde el primer día, le manifestó al alcalde Carlos Fernando Galán su intención de trabajar la mitad del periodo, pero su cargo se extendió por tres años. "Desde el primer día de trabajo el alcalde y yo habíamos acordado que mi paso…

Roberto Angulo no será más secretario de Integración Social. El funcionario anunció este miércoles su salida de la entidad distrital que se materializará el próximo 15 de octubre.

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A través de su cuenta en X, Angulo detalló que desde el primer día, le manifestó al alcalde Carlos Fernando Galán su intención de trabajar la mitad del periodo, pero su cargo se extendió por tres años. "Desde el primer día de trabajo el alcalde y yo habíamos acordado que mi paso duraría alrededor de dos años y esta conversación es consistente con ese compromiso", sentenció.

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Después de hablar con el alcalde @CarlosFGalan, confirmo mi salida del gobierno de @Bogota con fecha el 15 de octubre.



Desde el primer día de trabajo el alcalde y yo habíamos acordado que mi paso por @integracionbta duraría alrededor de dos años y esta conversación es… pic.twitter.com/Gen1yaxspE — Roberto Angulo (@RobertoAnguloS) October 7, 2026

En respuesta, el alcalde Carlos Fernando Galán le agradeció por su liderazgo en la política social de la ciudad. "Aunque hay retos que aún persisten, pues la política social requiere de procesos de largo aliento, hoy Bogotá tiene una política social bien encaminada".

Sobre el futuro de la dirección de la entidad, Galán agregó que "muy pronto, junto a Roberto, anunciaremos los siguientes pasos".

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Angulo es economista de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestrías en Economía de la Universidad Nacional de Colombia y en Desarrollo Económico Urbano del University College London (UCL). Cuenta con más de 20 años de trayectoria en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas enfocadas en la reducción de pobreza, desigualdad, inclusión y movilidad social.

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