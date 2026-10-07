Cinco hechos que han marcado el festival Rock al Parque en 30 años

En 2005 se dio uno de los hechos más memorables del festival. Como apertura de la edición de ese año, la legendaria agrupación colombiana Kraken se presentó junto con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y un coro lírico para interpretar sus clásicos….

El festival nació en 1995 en cabeza de Mario Duarte, cantante del grupo de rock La Derecha, apoyado por el empresario y publicista Julio Correal y por Berta Quintero, subdirectora de Fomento del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Hubo 43 bandas como Aterciopelados, Morfonia y Fobia de México.

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En 2005 se dio uno de los hechos más memorables del festival. Como apertura de la edición de ese año, la legendaria agrupación colombiana Kraken se presentó junto con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y un coro lírico para interpretar sus clásicos. Seguro que es de las pocas veces que se ha visto llena una tarima desde las primeras horas.

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Elkin Ramírez, cantante y líder de Kraken. / Idartes – Rock al Parque – Carlos Lema Foto: Idartes - Carlos Lema

Granizada

En 2007, en el primer día del festival, cayó la granizada más fuerte que se había visto en 40 años en Bogotá. Ese día solo dos bandas se alcanzaron a presentar, K-93 y los paisas de Nepentes, quienes estaban en la tarima cuando comenzó a caer el hielo. La capa de granizo superaba los 10 centímetros. Hubo 20 personas con hipotermia.

En 2007 una granizada obligó a los organizadores de Rock al Parque a reprogramar bandas para los días domingo y lunes. / Idartes Foto: IDARTES

Nuevas músicas

Este evento no ha estado exento de controversias. Con el paso de los años, en las tarimas no solo se les ha dado paso al metal, el ska, el punk y el rock, sino también a otros sonidos que interesan a nuevos públicos como ChocQuibTown, Celso Piña, Juanes o 31 Minutos.

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La presentación de Juanes en el Festival Rock al Parque, en 2019. / Idartes Foto: IDARTES

Pandemia

Los 30 años del festival, por fecha, debieron celebrarse el año pasado, pero debido a la pandemia (2020-2022) se retrasó un año el evento presencial. En esa oportunidad, Idartes realizó una serie de espectáculos virtuales y entregó estímulos a los artistas, que estuvieron entre los más afectados por el aislamiento.

Se lanzó la iniciativa Memoria Ciudadana de Rock al Parque por la crisis sanitaria. / Idartes Foto: Óscar Pérez

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