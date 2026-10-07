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Cinco hechos que han marcado el festival Rock al Parque en 30 años

Este año se cumplen 30 años del evento que comenzó en La Media Torta y hoy llena tres tarimas por tres días consecutivos en el Simón Bolívar. Recordamos cinco hechos que han marcado la historia del festival gratuito más grande de Latinoamérica. 

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Redacción Bogotá
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Festival de música gratuito más importante de Latinoamérica que se realiza en el Parque Simón Bolívar
Festival de música gratuito más importante de Latinoamérica que se realiza en el Parque Simón Bolívar
Foto: Óscar Pérez

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Primer Rock al Parque

El festival nació en 1995 en cabeza de Mario Duarte, cantante del grupo de rock La Derecha, apoyado por el empresario y publicista Julio Correal y por Berta Quintero, subdirectora de Fomento del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Hubo 43 bandas como Aterciopelados, Morfonia y Fobia de México.

Primera edición de Rock al Parque en Bogotá.
Primera edición de Rock al Parque en Bogotá.
Foto: Idartes

Kraken y la Filarmónica de Bogotá

En 2005 se dio uno de los hechos más memorables del festival. Como apertura de la edición de ese año, la legendaria agrupación colombiana Kraken se presentó junto con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y un coro lírico para interpretar sus clásicos….

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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