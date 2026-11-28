De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró sobre las dos de la mañana en el barrio Prado Veraniego (Suba). Dos de los cuatro asaltantes…

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Dos muertos y dos heridos dejó un intento de robo a una camioneta de la UNP la madrugada de este sábado 28 de noviembre. El intento de atraco ocurrió en el norte de Bogotá cuando al menos cuatro delincuentes interceptaron el vehículo en el que iba un exfuncionario público con su esquema de seguridad.

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De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró sobre las dos de la mañana en el barrio Prado Veraniego (Suba). Dos de los cuatro asaltantes fueron capturados, mientras los otros dos fueron neutralizados por uno de los escoltas de la UNP.

"Los delincuentes se desplazaban en un vehículo negro. Interceptaron al camioneta de la Unidad de Protección y el escolta, con su arma de dotación, abatió a dos de los delincuentes e hirió uno más", señaló Álvaro Mora, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Dos presuntos asaltantes murieron en la escena.

Las autoridades trasladaron a dos heridos a un centro asistencial, mientras unidades de criminalística inspeccionaban la escena para esclarecer los hechos. Por su parte, los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por los delitos en los que estuvieron incolucrados.

Según declaró el protegido a El Tiempo, en el carro iban él junto a su esposa, una abogada y los escoltas: "estábamos dejando a una compañera abogada. Cuando el escolta se bajó a abrirle la puerta, salieron los delincuentes y nos apuntaron. El escolta reaccionó y dio de baja a dos de los asaltantes, quienes también le alcanzaron a disparar a él".

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