Los hechos se presentaron sobre las 2:54 p. m., a la altura del kilómetro 5, en la vereda El Chacal, frente al colegio Villa de…

Una emergencia en la vía Siberia-Tenjo, en Cundinamarca, dejó una persona muerta y otras seis heridas, luego de que varios cables de alta tensión cayeran sobre un bus intermunicipal que transportaba pasajeros hacia Tabio. El incidente ocurrió en la tarde del lunes 26 de octubre y obligó a los ocupantes del vehículo a evacuar por puertas y ventanas mientras se registraba un incendio en la parte inferior del automotor.

Esta es la víctima y los heridos tras caída de cables de energía sobre bus en la vía Siberia

Los hechos se presentaron sobre las 2:54 p. m., a la altura del kilómetro 5, en la vereda El Chacal, frente al colegio Villa de Tenjo. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el vehículo pertenecía a la empresa Águila y cubría la ruta Bogotá-Tabio cuando fue alcanzado por el cableado eléctrico. El contacto con las líneas de alta tensión provocó que la estructura metálica del bus quedara energizada, lo que representaba un riesgo para los pasajeros y las personas que intentaban auxiliarlos. Además, parte del cableado terminó sobre la carretera, por lo que fue necesario restringir el tránsito en el sector.

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“Recibimos el reporte de un grave incidente en la vereda El Chacal por la caída de cables de alta tensión sobre un bus de la empresa Águila, la cual transportaba pasajeros y llevaba la ruta Bogotá-Tabio”, informó el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca.

Identifican a la mujer fallecida en el accidente de Siberia-Tenjo

La víctima mortal fue identificada como Amanda Patricia Núñez Pachón, de 59 años, según la información de su documento de identidad. La mujer, nacida el 2 de octubre de 1967 en Bogotá, falleció en el lugar de los hechos, de acuerdo con el reporte inicial de los organismos de emergencia. La gravedad de la emergencia obligó a desplegar un operativo de rescate encabezado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tenjo, bajo la coordinación del teniente Ángel Hernández. Al lugar llegaron 13 unidades bomberiles, tres ambulancias y una máquina extintora para atender a los ocupantes del vehículo y controlar los riesgos asociados con el cableado eléctrico.

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Sin embargo, durante la atención del incidente también resultó lesionado un integrante del organismo de socorro. “Tenemos al momento el reporte de una víctima fatal y seis personas lesionadas”, precisó el capitán Farfán. De acuerdo con la información recopilada sobre las víctimas, las seis personas heridas fueron identificadas como:

Jhon Jairo Tapiero , cuya edad no ha sido confirmada.

, cuya edad no ha sido confirmada. Elcy Aleida Amaya Cruz, de 73 años.

Nelson Montoya , integrante del Cuerpo de Bomberos de Tenjo, cuya edad no ha sido confirmada.

, integrante del Cuerpo de Bomberos de Tenjo, cuya edad no ha sido confirmada. María José Rodríguez Granados , cuya edad no ha sido confirmada.

, cuya edad no ha sido confirmada. Sara Sofía Sanabria Santos , cuya edad no ha sido confirmada.

, cuya edad no ha sido confirmada. Lina María Leguizamón, de 18 años.

Los seis lesionados fueron trasladados al Hospital de Engativá, en Bogotá, para recibir atención médica. Según el reporte inicial, una de las pacientes se encontraba en estado grave. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado cuál de las mujeres identificadas presenta esa condición ni se ha conocido una actualización oficial sobre su evolución. Entre los heridos también figura Nelson Montoya, integrante de Bomberos de Tenjo, quien resultó afectado durante la atención de la emergencia. Por ahora, no se han precisado las características de sus lesiones.

Cerraron la vía Siberia-Tenjo por riesgo eléctrico

Tras el incidente, las autoridades ordenaron el cierre de la vía en inmediaciones del colegio Villa de Tenjo, mientras avanzaban las labores para retirar los cables que quedaron sobre la carretera. La presencia de líneas eléctricas expuestas representaba un peligro para los conductores, peatones y organismos de socorro, especialmente porque el bus había quedado energizado tras el contacto con la red.

Por esta razón, se solicitó la intervención de las cuadrillas técnicas de la empresa de energía para suspender el suministro eléctrico en el punto afectado y adelantar las reparaciones necesarias. Los organismos de emergencia recomendaron a la ciudadanía evitar acercarse al lugar y atender las indicaciones de las autoridades mientras se desarrollaban las labores de aseguramiento.

Por ahora, las causas que provocaron la caída del cableado de alta tensión no han sido establecidas. Tampoco se ha informado cuándo podrá habilitarse completamente el tránsito por este corredor vial. Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del incidente, mientras continúa la atención médica de las seis personas que resultaron heridas.

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