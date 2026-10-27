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Caso Donovan Balanta: las claves de la primera etapa procesal y las capturas pendientes

Con la decisión del juez de control de garantías de enviar a prisión, de manera preventiva, a cuatro policías, avanza el proceso para esclarecer y establecer responsables tras la muerte de Donovan Balanta. Su familia espera una condena ejemplar.

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Redacción Bogotá
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Donovan Balanta, murió el 20 de septiembre bajo custodia policial. Lo capturaron en Cararolí en Ciudad Bolívar y Murió en Soacha.
Donovan Balanta, murió el 20 de septiembre bajo custodia policial. Lo capturaron en Cararolí en Ciudad Bolívar y Murió en Soacha.
Foto: Archivo Particular

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Los últimos minutos de vida de Donovan Balanta fueron una tortura. Tras su captura en el barrio Caracolí (Ciudad Bolívar) y su traslado a la estación de Policía de Cazucá (Soacha), fue víctima de nuevos golpes y descargas eléctricas, mientras yacía en el suelo, esposado, semidesnudo e indefenso. El responsable fue el patrullero Johathan Giraldo, quien lo hizo ante la mirada indolente de su comandante de estación, el mayor Roque Correa. De nada valieron las súplicas de la víctima y durante 20 minutos los uniformados omitieron su pedido de…

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Por Redacción Bogotá

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