Estudiantes denuncian robo en parqueadero de la 93: esto dijo la empresa

Un grupo de estudiantes denunció a través de redes sociales que este lunes 10 de noviembre fueron víctimas de un hurto en un parqueadero, ubicado en la calle 93 No. 15-37. Así mismo, señalaron que no recibieron ningún tipo de ayuda de la empresa en el momento de los hechos.

¿Qué pasó?

En el video, publicado en la cuenta @TodaviaNoSomosDoc, narraron que estacionaron el vehículo para dirigirse a otro lugar a realizar unas diligencias. Al volver al parqueadero, no se percataron y pagaron con normalidad el servicio. Sin embargo, al regresar a su Universidad, al buscar las maletas, se dieron cuenta de que estaban completamente vacías sin sus elementos electrónicos.

“Nos parece raro, porque nuestro carro estaba parqueado al frente de la caseta en la que se encontraba el trabajador”, señalaron. Incluso, aclararon que el baúl del vehículo no funcionaba correctamente y que la única manera de acceder a él era por las puertas. Añadieron que el carro contaba con alarma y que, en varias ocasiones, verificaron que estuviera asegurado.

De los elementos hurtados se encontraban computadores, audífonos, tabletas y objetos personales.

Pasadas unas horas, al regresar al establecimiento, los estudiantes solicitaron revisar las cámaras, pero no se les permitió, argumentando que era un proceso largo. Tampoco recibieron información que les ayudara a entender cómo ocurrió el robo.

¿Qué dijo la empresa?

En respuesta a lo sucedido, la empresa propietaria del estacionamiento aseguró estar al tanto de la situación y confirmó que tanto los estudiantes como sus padres, que se han comunicado con la empresa, pueden acercarse al lugar para revisar las cámaras. Además, señalaron que están a disposición de las autoridades y de la investigación para esclarecer los hechos, según informó Caracol Radio.

Hurto de vehículos en Bogotá

En la capital, las zonas más urbanizadas concentran el mayor número de casos de robos de vehículos. Bogotá y sus alrededores encabezan el listado con 32.2%, seguido por Antioquia (18.3%), Valle del Cauca (15%) y Atlántico (10%). Así lo concluyó el más reciente informe de SVR (Recuperación de Vehículos Robados) a cargo de la empresa Ituran, una firma que ofrece pólizas de protección a conductores.

Además, en cuanto a los tipos de vehículos afectados, los automóviles y camionetas particulares representaron el 61.7% de los robos, seguido por los camiones con un 36,7% y un 1% en motocicletas. Esta tendencia indica que los delincuentes se enfocan en vehículos de uso diario, posiblemente por su fácil comercialización o por contar con menos sistemas de protección tecnológica.

