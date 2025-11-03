Se conoce el nombre del egresado que murió en la U. Nacional en Halloween

Joven falleció en la noche de Halloween. Foto: Cristian Garavito

Tras el hallazgo del cuerpo de un egresado de la Universidad Nacional, ocurrido en la noche de Halloween, la víctima fue identificada, en las últimas horas como Alejandro Varón Castañeda, graduado del programa de Biología.

El hecho ha consternado a toda la comunidad universitaria, especialmente al Departamento de Biología. Por medio de su cuenta en X, la facultad expresó un mensaje de apoyo a la familia del joven y agregó: “Sentimos profundamente su pérdida y enviamos un fuerte abrazo a familiares y amigos para que puedan superar este difícil momento”.

Nuestra comunidad de Biología UNAL está de luto por el fallecimiento de nuestro egresado Alejandro Varón Castañeda. Sentimos profundamente su pérdida y enviamos un fuerte abrazo a familiares y amig@s para que puedan superar este difícil momento @CienciasUNALBog @ICNUNAL pic.twitter.com/XiRVs58FHH — BioNotasUN - Universidad Nacional de Colombia (@bionotasun) November 2, 2025

¿Qué se sabe del caso?

A través de otra comunicación, la vicerrectoría de sede y la Decanatura de la Facultad de Ciencias, la universidad confirmó la muerte de un egresado del programa de Biología dentro de su campus. El hecho ocurrió en el arboretum cercano al edificio 425 del Instituto de Ciencias Naturales, a pocos metros de la calle 53.

Si bien no están claras las causas de la muerte, la universidad explicó: “En la mañana de este sábado, unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se adelantan los estudios forenses para establecer las causas del fallecimiento”. Las directivas universitarias expresaron su “profundo pesar” y enviaron un mensaje de solidaridad a los familiares, amigos y colegas del egresado.

El comunicado está firmado por el rector Leopoldo Múnera Ruiz, la vicerrectora de sede Andrea Carolina Jiménez Martín y la decana Lucy Gabriela Delgado Murcia, quienes reiteraron el compromiso institucional con la transparencia en el proceso y el acompañamiento a la comunidad universitaria en medio del duelo.

