De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la interrupción se produjo por una falla eléctrica…

Una falla en el suministro de energía eléctrica dejó sin servicio de agua potable a varios sectores de la localidad de San Cristóbal, en el suroriente de Bogotá, este lunes 26 de octubre. La emergencia afectó parte de la infraestructura del Acueducto de Bogotá, por lo que decenas de barrios dependen ahora de las labores de reparación eléctrica y la recuperación de los tanques de almacenamiento para volver a recibir agua.

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Falla eléctrica deja sin agua a varios barrios de Bogotá: consulte los sectores afectados

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la interrupción se produjo por una falla eléctrica que está siendo atendida por Enel Colombia y que obligó a suspender temporalmente la operación de parte de la infraestructura encargada de abastecer a esta zona de la ciudad.

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Como consecuencia, resultaron afectados los tanques San Vicente, Alpes, Quindío y Juan Rey, desde donde se distribuye agua potable a diferentes barrios del suroriente de la capital.

La empresa explicó que el restablecimiento del servicio no será inmediato una vez se solucione la falla eléctrica, pues también será necesario llenar nuevamente los tanques y estabilizar las redes de distribución.

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Por ahora, el Acueducto no ha informado una hora estimada para la normalización del suministro.

¿Qué barrios de Bogotá están sin agua?

Según el reporte entregado por la EAAB, estos son los sectores afectados, organizados de acuerdo con el tanque que abastece cada zona.

Tanque San Vicente

La interrupción afecta a los barrios Arrayanes I, Atenas, Canadá o Güira, Guacamayas I, II, III y IV, La Gloria Occidental, La Gloria Oriental, La Victoria, Las Lomas, Las Mercedes, San Blas II, San Martín Sur, San Vicente, Santa Inés Sur, Santa Inés Sur II, Villa de los Alpes, Villa de los Alpes I y Villa del Cerro.

Las zonas comprendidas son:

De la calle 26B Sur a la calle 20B Sur, entre las carreras 13 Este y 12B Este.

De la calle 28A Sur a la calle 36H Sur, entre las carreras 7 Este y 6 Bis.

De la calle 36H Sur a la calle 39B Sur, entre las carreras 5 y 4 Este.

Tanque Alpes

Los barrios afectados son Aguas Claras, Altamira, Altos del Poblado, Altos del Zipa, Arrayanes I, Arrayanes V, Bellavista Sur, Bosque de los Alpes, Canadá o Güira, El Paraíso, El Triángulo, La Gloria Oriental, La Victoria, Los Alpes, Nueva Gloria, Ramajal, San Blas II, San José Sur Oriental, San Pedro, San Vicente, Santa Inés Sur, Santa Rita Sur Oriental, Tibaque, Tibaque I, Tibaque Urbano y Villa del Cerro.

La suspensión comprende:

De la calle 17D Sur a la calle 31A Sur, entre las carreras 26 Este y 16A Este.

De la calle 31A Sur a la diagonal 50 Sur, entre las carreras 14 Este y 6 Este.

De la diagonal 50 Sur a la calle 48P Bis Sur, entre las carreras 5 Este y 3C Este.

Tanque Quindío

El Acueducto reportó afectaciones en Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Alpes, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Oriental, Tibaque y Yomasa.

Los sectores corresponden a:

De la calle 41 Bis Sur a la calle 46F Sur, entre las carreras 18 Este y 13B Este.

De la calle 46F Sur a la calle 56 Sur, entre las carreras 5 Bis Este y 15 Este.

De la calle 56 Sur a la calle 71B Sur, entre las carreras 10 Este y 11B Este.

Tanque Juan Rey

La suspensión afecta a Arboleda Santa Teresita, Bolonia, Bolonia I, Chiguaza Rural, Chiguaza Urbano, Ciudad Londres, Ciudad Londres I, Ciudad Londres Rural, Doña Liliana, El Bosque Central, Fiscala Alta, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabaña, La Esperanza Sur, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Nueva Delhi, Pepinitos, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque, Tibaque Sur, Tocaimaíta Oriental, Villa Diana y Yomasa.

Las zonas comprendidas son:

De la calle 46B Bis Sur a la calle 56 Sur, entre las carreras 18 Este y 16C Este.

De la calle 56 Sur a la calle 78 Sur, entre las carreras 16A Este y 11F Este.

De la calle 78 Sur a la calle 89B Sur, entre las carreras 15 Este y 8D Este.

¿Cuándo regresará el agua a San Cristóbal?

Aunque Enel Colombia trabaja en la atención de la falla eléctrica, el Acueducto advirtió que la recuperación del suministro dependerá de tres factores: la normalización de la energía, el llenado de los tanques afectados y la estabilización de las redes de distribución.

Esto significa que el servicio podría recuperarse progresivamente en los distintos sectores, una vez se restablezcan las condiciones necesarias para su operación.

Hasta el momento, la EAAB no ha entregado un horario específico para el regreso del agua.

¿Cómo solicitar un carrotanque?

Mientras se supera la contingencia, el Acueducto de Bogotá dispuso carrotanques para atender las necesidades de abastecimiento de agua potable en los sectores afectados.

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Los ciudadanos que requieran este servicio pueden comunicarse con la Acualínea 116, donde podrán solicitar el suministro de agua mediante estos vehículos.

La empresa indicó que mantendrá informada a la comunidad sobre los avances de las labores y la normalización del servicio en los barrios afectados.

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Por ahora, la recomendación para los habitantes de San Cristóbal es mantenerse atentos a los canales oficiales del Acueducto y hacer un uso responsable del agua disponible mientras se supera la emergencia.

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