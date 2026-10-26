Esta es una de las secuencias más reveladoras de los videos presentados por la Fiscalía y divulgados por…

A las 2:46 de la tarde del 20 de septiembre, Donovan Balanta Paz ingresó esposado a la Estación de Policía de Cazucá, en Soacha. Tres uniformados lo cargaron hasta el interior y lo dejaron tendido en el suelo, con los pantalones por debajo de las rodillas. Allí, según la Fiscalía, recibió nuevas descargas eléctricas, pidió ayuda y llegó a perder la capacidad de sostenerse en pie. Solo 19 minutos después fue trasladado a un centro médico.

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Esposado y semidesnudo: videos revelan los últimos minutos de Donovan Balanta en la estación

Esta es una de las secuencias más reveladoras de los videos presentados por la Fiscalía y divulgados por Noticias Caracol, que permiten reconstruir los hechos que rodearon la muerte del líder comunitario afrodescendiente de 34 años durante un procedimiento policial en el barrio Caracolí, en los límites entre Bogotá y Soacha.

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Los registros de las cámaras de seguridad muestran cómo una discusión entre vecinos terminó en un operativo con varios uniformados, las circunstancias en las que Balanta fue detenido y lo que ocurrió mientras permaneció bajo custodia policial.

Así comenzó el procedimiento en Caracolí

La secuencia inicia a las 2:03 de la tarde, cuando José Luis Guerrero compartía con amigos y familiares de Donovan frente a una vivienda del sector. Tres minutos después, una discusión entre dos mujeres llamó la atención de dos policías que patrullaban en motocicleta.

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Los uniformados se acercaron al grupo y, según los testimonios recopilados por la Fiscalía, uno de ellos habría pronunciado expresiones racistas y amenazas contra las personas presentes.

Hacia las 2:09 p. m., las imágenes muestran a uno de los agentes sosteniendo una pistola Taser. Tres minutos después llegaron otras dos motocicletas con cuatro policías más, luego de que se solicitara apoyo por una supuesta riña campal.

Sin embargo, durante la audiencia, el fiscal cuestionó esa versión al señalar que los videos no mostraban una confrontación de esas características.

La tensión aumentó cuando los uniformados movieron una motocicleta perteneciente a José Luis Guerrero. Al salir de la vivienda para preguntar qué ocurría, el hombre fue rodeado por varios agentes y, de acuerdo con la investigación, recibió descargas eléctricas antes de ser detenido.

Informe de Caracol: https://x.com/noticiascaracol/status/2114414913686851811?s=46

La persecución y captura de Donovan Balanta

A las 2:14 de la tarde llegó al lugar el comandante de la Estación de Policía de Cazucá. También arribaron integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), mientras continuaba el procedimiento.

Fue en medio de esta situación cuando apareció Donovan Balanta, quien, según la reconstrucción de la Fiscalía, recogió y lanzó dos objetos hacia los policías antes de emprender la huida.

Varios uniformados lo persiguieron por una vía destapada hasta alcanzarlo. Una vez reducido y esposado, habría recibido golpes, patadas y múltiples descargas de una pistola Taser.

Posteriormente, fue subido a un vehículo policial y trasladado a la estación de Cazucá, donde las cámaras registraron nuevos episodios que forman parte de la investigación.

Lea más: Suspenden a 7 policías por muerte de Donovan Balanta, mientras avanza la investigación

Lo que ocurrió dentro de la estación

A las 2:46 p. m., tres integrantes del GOES ingresaron a Balanta a las instalaciones y lo dejaron en el suelo, todavía esposado y parcialmente desnudo.

Según la Fiscalía, uno de los uniformados le habría propinado una patada. Poco después, el patrullero Jonathan Alexander Giraldo Torres habría accionado nuevamente el dispositivo Taser contra su abdomen y una de sus piernas.

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Las descargas, de acuerdo con el ente acusador, ocurrieron en presencia del comandante de la estación, quien habría intervenido únicamente cuando el dispositivo fue accionado por tercera vez.

Mientras transcurrían los minutos, Donovan permanecía tendido en el suelo. Los policías intentaron levantarlo, pero no lograba mantenerse en pie y volvía a caer.

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A las 2:53 de la tarde, uno de los uniformados le retiró las esposas.

Para ese momento, José Luis Guerrero también había sido llevado a la estación. Según su testimonio, Balanta se quejaba de las descargas recibidas y pedía atención médica.

En uno de los momentos registrados, Donovan le tomó la mano a Guerrero, quien intentó alertar a los policías sobre su estado de salud. Las imágenes también muestran cómo este último trató de acomodarle los pantalones mientras permanecía en el suelo.

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Finalmente, a las 3:05 p. m., tres uniformados levantaron a Balanta y lo trasladaron a un centro asistencial.Habían transcurrido 19 minutos desde su ingreso a la estación.

Lea más:Donovan murió bajo custodia policial: en la captura recibió golpes y descargas eléctricas.



Las pruebas que rodean la muerte de Balanta

De acuerdo con la Fiscalía, durante su permanencia en Cazucá, Donovan manifestó dolor en el pecho y dificultades para respirar. Pese a sus solicitudes de ayuda, el traslado al hospital solo se habría realizado cuando ya se encontraba inconsciente.

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El informe de Medicina Legal consignó como causa de muerte una arritmia cardíaca asociada a un dispositivo de conducción eléctrica. La necropsia también documentó lesiones compatibles con descargas eléctricas y golpes.

Lea más: Caso Donovan Balanta: ¿qué sigue en el proceso contra los cuatro policías implicados?

No obstante, el estudio histopatológico advirtió que sus hallazgos, por sí solos, no permiten establecer una relación causal directa entre las descargas y el fallecimiento, por lo que deben analizarse junto con las demás pruebas de la investigación.

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Los registros audiovisuales también forman parte de las evidencias con las que la Fiscalía busca establecer la responsabilidad de los uniformados que participaron en el procedimiento.

Por estos hechos fueron capturados los patrulleros Jonathan Alexander Giraldo Torres y Santiago Vargas Romero, el subintendente Henar Tapiero y el mayor Roque Correa Yáñez, quienes enfrentan cargos por homicidio agravado y tortura agravada. Giraldo y Correa también fueron imputados por falsedad ideológica en documento público.Ninguno aceptó los cargos. Mientras tanto, continúa pendiente la captura de un quinto policía señalado de haber participado en los hechos.

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La audiencia en la que se definirá si los cuatro procesados serán enviados a prisión preventiva o podrán continuar el proceso en libertad quedó programada para la mañana de este lunes 26 de octubre, después de dos jornadas judiciales que terminaron sin una decisión.

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