Falleció Javier Acosta: el hincha de millos que conmovió a todos con su historia

Javier falleció en la tarde del 30 de agosto tras practicarse el procedimiento de eutanasia en un recinto privado. Foto: Redes Sociales

Finalmente llegó el día en el que Javier Acosta se despidió de sus seres cercanos y podría decirse que todo el país. Desde que anunció su decisión de practicarse la eutanasia en respuesta a los dolores padecidos por una enfermedad, millares de personas y personalidades le expresaron su solidaridad y admiración.

Sobre las 12 de la tarde, personal médico de la clínica San Ignacio, en donde permaneció hospitalizado la última semana, confirmó el egreso de Javier y su traslado al recinto privado en donde se le practicó la eutanasia. Sobre la 1:00 P.M. el procedimiento de eutanasia se realizó. Javier finiquitó su deseo y trascendió a un espectro infinito de plenitud.

Horas antes de ser trasladado, Javier recibió numerosos homenajes e incluso compañeros de la barra a la que permaneció, Los Comandos Azules, se acercaron a las inmediaciones de la clínica San Ignacio para despedirlo en medio de coros y arengas de su equipo del alma, Millonarios F.C.

Las muestras de cariño y solidaridad no se han hecho esperar tras la confirmación de su partida. En redes sociales, usuarios de todos los equipos y pensamientos expresaron su admiración, pero ante todo le respeto por su decisión. De igual forma, las iniciativas para conseguirle un nuevo hogar a su mascota, y una colecta virtual para los estudios de su hija, se hicieron rápidamente tendencia. Paz en su tumba.

La historia de Javier

Desde una de las habitaciones en un centro asistencial de la ciudad, Javier Acosta, un hincha fiel de Millonarios y el Boca Juniors, publicó un video en su cuenta de Facebook el viernes 16 de agosto, para contarle a sus amigos la decisión de aplicarse la eutanasia.

Con la voz entrecortada y por algunos momentos triste, Javier relató como su salud se ha deteriorado luego de quedar en silla de ruedas hace 9 años y hace 5 años contraer una bacteria después de ingresar a una piscina en Melgar, Tolima. “Ese hongo le puede dar a cualquier persona, pero en 5 días tenía una llaga que se me pasó al hueso del glúteo izquierdo y luego al derecho. Y ahí empezó todo. La infección comenzó a agrandarse”, narró.

Fueron síntomas de dolor de huesos y fiebre, que lo llevaron nuevamente a consultar, pero no fueron las mejores noticias por parte de los médicos. La bacteria había tomado fuerza e hizo metástasis en su pierna derecha. “Me hicieron cultivos y cirugía, pero la bacteria está tan fuerte que me acabó con los tejidos y huesos, por lo que me dieron la opción de amputarme mi pierna, pero me dijeron que eso no me aseguraba que se me pasara también a la otra, a los brazos, o a cualquier otra parte del cuerpo”, lamentó Javier.

A esta noticia, dijo, se sumó los resultados de unos exámenes que concluían, tenía cáncer en la sangre. “No hay tratamiento que valga. Además, me salió un ganglio interno en la cabeza. La infección ya me llegó a la cabeza, lo que no me permitiría hablar”, dice este hincha apasionado por el fútbol con la voz entrecortada.

Javier Acosta, de 36 años, contó en su video que a raíz de todos estos antecedentes, le fue aprobada la eutanasia, la cual será practicada este viernes al mediodía. “Me voy a descansar. Por eso hago el en vivo hoy, despidiéndome de todos. Todos vieron lo que luché y sufrí”.

En un sentido mensaje, Javier pidió que no lo olvidarán, que no le guarda rencor a nadie y qué desde el cielo, seguirá apoyando a sus equipos de fútbol que siempre acompañó donde fueran.

“Estaré alentando desde lo más alto. Mi familia me apoya. Saben que es lo mejor. No es fácil tener una infección así. Pero no puedo más. Me duele no ver crecer a mi hija. Les pido me acompañen el día de mi funeral y la misa. Gracias por su amistad. Me voy agradeciéndoles. Desde el cielo le voy a jalar las patas a todos los jugadores de millonarios a ver si ganan”, sonrío en lo que fueron sus últimas palabras.

La eutanasia en Colombia

Desde 2015 —año en el que se reglamentó la eutanasia y comenzó el registro de los procedimientos— y hasta el 31 de diciembre de 2023, se han realizado 692 procedimientos de muerte médicamente asistida a través de la eutanasia en Colombia, según cifras oficiales.

Asimismo, respecto a un informe del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB) una firma de abogados dedicada al litigio estratégico y al avance del derecho a morir dignamente-, el 2023 fue el año con más eutanasias practicadas en Colombia. En total, al corte del 31 de diciembre de dicho año se desarrollaron 271 procedimientos. Ello implica un aumento del 49,7 % en comparación con el año anterior.

Detalladamente, DescLAB indicó que 366 hombres (52,9 %) y 325 mujeres (47,1 %) ejercieron el derecho a una muerte digna a través de la eutanasia. Y los procedimientos se concentraron en Antioquia (Medellín) y en Bogotá. En Antioquia se desarrollaron 298 procedimientos (43,1 %) y en Bogotá 285 procedimientos (41,2 %).

