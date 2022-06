Felipe Martínez, de 21 años, desapareció en la mañana del 16 de junio en Bogotá

Felipe Martínez, de 21 años, desapareció en la mañana del 17 de junio en Bogotá Foto: Cortesía

La familia de Felipe Martínez Moreno, un universitario de 21 años, han compartido de manera masiva en redes sociales el reporte de que su hijo se encuentra desaparecido desde el pasado jueves 16 de junio en horas de la mañana.

(Aquí puede reportar la desaparición de un ser querido).

Según su relato, Felipe salió de su vivienda -ubicada en el barrio Pasadena, de la localidad de Suba- con destino a la Universidad EAN, en Chapinero, en donde recibe clases de pregrado.

De acuerdo con Ricardo Martínez, su padre, se lograron comunicar con él vía telefónica en dicha mañana y les aseguró que estaba en la institución de educación superior; horas después dejó de contestar tanto los mensajes de WhatsApp como las llamadas telefónicas y su celular suena apagado.

“Estuve en la universidad y no ingresó a las instalaciones, no están seguros si fue que se encontró con un compañero o amigo afuera. No hemos podido volvernos a contactar con él. El celular está apagado”, narra el padre angustiado.

En comunicación con El Espectador, sus familiares describieron que el día de su desaparición vestía pantalón negro, saco con capota gris, tenis blancos y llevaba una mochila negra. Cabe mencionar que tiene una estatura promedio de 165 centímetros y no cuenta con cicatrices o tatuajes que faciliten su identificación.

Si usted lo reconoce o sabe de su paradero, puede comunicarse al número 320 211 1460 o con la Policía Metropolitana de Bogotá para que Felipe pueda regresar sano y salvo con su familia.

(Le puede interesar: El Espectador lo apoya en la búsqueda de un ser querido desaparecido).

Si quiere reportar a una persona desaparecida, debe ingresar a https://www.elespectador.com/desaparecidos-colombia/ y llenar un breve formulario con los datos, números de contacto, breve descripción de los hechos y una fotografía reciente del pariente o allegado que está buscando. El Espectador abre este espacio para apoyarlo, poniendo al servicio sus canales de difusión para amplificar el llamado de auxilio.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.