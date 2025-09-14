Festival Cordillera: conozca los cierres viales autorizados para la segunda jornada

Retenes de tránsito durante la plan éxodo, en la autopista sur, peaje mondoñedo. Foto: Óscar Pérez

Arrancó oficialmente el Festival Cordillera, uno de los festivales musicales más importantes del país y de la región. Miles de personas se dieron cita este sábado 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar para vibrar junto a artistas de la talla de Rubén Blades, La Mosca, El Kalvo y los Gipsy Kings, entre otros artistasque completan el cartel de invitados nacionales e internacionales que conforman la cuarta edición del festival.

Este domingo 14 de septiembre la fiesta continúa: Fito Páez y Los Auténticos Decadentes (Argentina) serán los encargados de cerrar las tarimas del festival junto al Frente Cumbiero (Colombia). Se presentarán, además, bandas latinoamericanas de culto como Los Bunkers (Chile), 2 minutos (Argentina) y Zoé (México).

Para facilitar el ingreso de los asistentes y la logística del evento, la Secretaría de Movilidad autorizó el Plan de Manejo de Tránsito, que implica varios cierres viales activos desde hasta las 6:00 a.m. del lunes 15 de septiembre.

Así las cosas, tenga en cuenta que los desvíos autorizados para este domingo son:

Calle 63 (calzada sur, ciclorruta y sendero) entre avenidas 68 y 60.

Conectante occidente–sur en la glorieta de la calle 63 con 60 (carril lento).

Av. 60 (calzada occidente, cicloruta y sendero) entre calles 63 y 53.

Av. 60 (calzada oriente) entre transveral 59A y calle 63.

Calle 53 (carril norte, calzada norte) entre la av. 60 y la carrera 66A.

Para que la ciudadanía pueda movilizarse por la zona, se recomienda el uso de vías alternas como la avenida El Dorado o la calle 68. La calzada norte de la calle 63 (sentido oriente–occidente) operará con normalidad.

Cierres aledaños por jornada futbolera en El Campín

Por otro lado, el domingo 14 de septiembre, el estadio Nemesio Camacho El Campín será sede de dos partidos: Santa Fe vs. Deportivo Cali (liga femenina) y Santa Fe vs. Unión Magdalena (torneo masculino). Para estos encuentros se implementarán los siguientes cierres:

Transversal 28, entre la carrera 28 y la calle 57.

Calle 53B Bis, entre la carrera 28 y la Av. NQS.

Calle 57A, entre la Av. NQS y el acceso al parqueadero de la tribuna norte.

