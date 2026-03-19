Festival Estéreo Picnic 2026 en Bogotá: conozca los cierres y desvíos viales

Asistentes a este festival en su Edición número 14 en el Parque Simón Bolívar que tuvo una duración de tres días Foto: El Espectador - José Vargas

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Si se va a mover por el occidente de Bogotá este fin de semana, tenga en cuenta: el Festival Estéreo Picnic 2026 traerá varios cierres viales desde el 19 de marzo y afectará la movilidad en puntos clave de la ciudad.

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó restricciones en el entorno del Parque Simón Bolívar, especialmente sobre la calle 63 y la carrera 60, que se extenderán hasta la mañana del 23 de marzo.

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Cierres principales

Las principales afectaciones se concentran en estos corredores:

Calle 63 entre carreras 68 y 60: cierre total de la calzada sur

Carrera 60 entre calles 63 y 53: cierre total en varios tramos

Calle 53 entre carrera 60 y 66A: cierre de carriles

Además, habrá cierres en ciclorrutas y senderos peatonales en estos mismos sectores

Los cierres comenzarán desde la tarde del 19 de marzo (2:00 p. m.) y, en su mayoría, se mantendrán hasta las 8:00 a. m. del 23 de marzo.

Desvíos autorizados

Para mitigar el impacto, las autoridades definieron rutas alternas:

Quienes vayan de norte a sur por la carrera 60, deberán tomar la calle 63 hacia el occidente y luego la carrera 68 al sur.

En sentido oriente-occidente por la calle 63, se recomienda desviarse por la carrera 68 o la carrera 70 hacia el sur y conectar con la calle 26.

Los vehículos que se movilicen por la carrera 68 y busquen la calle 63 al oriente deberán continuar hasta la calle 26.

En sentido occidente-oriente por la calle 63, el desvío será por la carrera 68 al norte, calle 67 al oriente y carrera 60 al norte.

Recomendaciones para moverse

Las autoridades hacen un llamado a planear los desplazamientos con anticipación, especialmente en los sectores cercanos al evento.

Para los asistentes al festival, la recomendación principal es usar transporte público, como TransMilenio o SITP, y evitar el carro particular.

También se sugiere optar por medios alternativos como la bicicleta o caminar, y estar atentos a la señalización y a las indicaciones de las autoridades de tránsito.

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