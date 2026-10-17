La cita será en el Parque Alcalá, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., donde los asistentes podrán descubrir nuevas marcas, comprar productos directamente a sus creadores y disfrutar de presentaciones musicales, competencias de…

Si todavía no tiene planes para este sábado 17 de octubre, Bogotá tendrá una alternativa para disfrutar de música, gastronomía y apoyar el talento local. Se trata del Festival Joven, una feria que reunirá 40 emprendimientos liderados por personas entre los 18 y 28 años, con una programación cultural y entrada gratuita.

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Festival Joven llega a Bogotá con música, emprendimientos y entrada gratis: ¿dónde será?

La cita será en el Parque Alcalá, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., donde los asistentes podrán descubrir nuevas marcas, comprar productos directamente a sus creadores y disfrutar de presentaciones musicales, competencias de freestyle y otras actividades.

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El evento, organizado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), busca abrir espacios comerciales para jóvenes que están convirtiendo sus ideas en negocios.

¿Qué encontrará en el Festival Joven?

La feria tendrá una oferta de productos elaborados y comercializados por emprendedores de la ciudad. Entre las opciones habrá joyería, bisutería, ropa, accesorios, bolsos tejidos, cuadros personalizados y artículos para el hogar y las mascotas.

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La gastronomía también tendrá su espacio, con postres, productos de panadería y comidas rápidas.

Además de conocer las propuestas, los visitantes podrán comprar directamente a los emprendedores, una oportunidad para apoyar sus negocios y ayudarlos a llegar a nuevos clientes.

“Desde la Secretaría de Desarrollo Económico queremos que encuentren oportunidades para fortalecer sus emprendimientos, conectar con nuevos públicos y llegar a más mercados”, señaló María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico.

La funcionaria explicó que la feria reúne dos programas del Distrito: Innovers, que ofrece formación y acompañamiento a jóvenes emprendedores, y Hecho en Bogotá, que facilita espacios para exhibir y comercializar sus productos.

Música, freestyle y actividades culturales: así será la programación

El Festival Joven no será únicamente una feria comercial. Durante la jornada, los visitantes también podrán disfrutar de una agenda cultural organizada por el IDPAC, en el marco de la Semana Distrital de la Participación.

La programación incluirá presentaciones de batucada y circo, música en vivo de pop, rock, vallenato y tropipop, además de una competencia de freestyle y muestras de música cultural.

También se realizará el foro “¿Por qué no todos los jóvenes quieren cambiar el mundo?”, un espacio de conversación sobre las juventudes y sus distintas formas de participación.

El cierre musical estará a cargo de una presentación de Carranga Rock.

Según María Ximena Morales Trujillo, directora del IDPAC, el propósito es reconocer que la participación juvenil también se expresa a través de la creatividad, el emprendimiento y las iniciativas que contribuyen a transformar las comunidades.

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¿Dónde y a qué hora será el Festival Joven?

La actividad se realizará este sábado 17 de octubre y estará abierta a todos los ciudadanos interesados en conocer y apoyar los emprendimientos juveniles.

Lugar: Parque Alcalá, Bogotá.

Parque Alcalá, Bogotá. Fecha: sábado 17 de octubre de 2026.

sábado 17 de octubre de 2026. Horario: de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. Entrada: gratuita.

gratuita. Actividades: feria de emprendimientos, gastronomía, música en vivo, freestyle, circo y espacios de conversación.

No se requiere comprar boleta para ingresar.

¿Cómo participar en futuras ferias de emprendimiento en Bogotá?

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Quienes tengan un emprendimiento y quieran dar a conocer sus productos también podrán acceder a otras oportunidades de comercialización del Distrito.

La Secretaría de Desarrollo Económico mantiene abiertas las inscripciones para participar en sus diferentes ferias y espacios de venta a través de su página web, www.desarrolloeconomico.gov.co⁠.

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Los interesados también pueden consultar el canal de WhatsApp “Emprendimientos y Empresas – Bogotá”, donde la entidad comparte información sobre convocatorias, ferias y oportunidades para fortalecer los negocios locales.

Con esta jornada, el Festival Joven busca reunir a compradores y emprendedores en un mismo espacio, mientras ofrece una alternativa cultural y gratuita para disfrutar del fin de semana en Bogotá.

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