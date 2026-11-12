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Filtraciones a la DIJIN y redes de drogas: hallazgos tras capturas de la operación "Kratos"

Tras la decisión de un juez de dejar en libertad a varios integrantes de ‘Los Faraones II’, banda capturada en la operación "Kratos", la Fiscalía apeló y denunció que no se tuvieron en cuenta pruebas como presuntas infiltraciones a entidades de inteligencia y pagos de COP 200.000 por bases de la DIJIN. 

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
La operación "Kratos" dejó 172 captruados de 10 bandas criminales.
La operación "Kratos" dejó 172 capturados de 10 bandas criminales.

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La operación "Kratos" fue una acción coordinada con autoridades distritales y se dio a conocer como el primer gran golpe del nuevo Gobierno en la capital. El saldo fue de 172 capturas y 10 bandas desmanteladas. Actualmente avanzan las judicializaciones de los capturados, en las que se han conocido detalles de sus crímenes, venta de drogas y fabricación a partir de medicamentos. En uno de los casos, la Fiscalía denunció infiltraciones a la Dijin y compra de datos de inteligencia por parte de una banda dedicada a la fabricación y venta de…

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá. jparra@elespectador.com
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