Filtraciones a la DIJIN y redes de drogas: hallazgos tras capturas de la operación "Kratos"

La operación "Kratos" fue una acción coordinada con autoridades distritales y se dio a conocer como el primer gran golpe del nuevo Gobierno en la capital. El saldo fue de 172 capturas y 10 bandas desmanteladas. Actualmente avanzan las judicializaciones de los capturados, en las que se han conocido detalles de sus crímenes, venta de drogas y fabricación a partir de medicamentos. En uno de los casos, la Fiscalía denunció infiltraciones a la Dijin y compra de datos de inteligencia por parte de una banda dedicada a la fabricación y venta de…

La operación "Kratos" fue una acción coordinada con autoridades distritales y se dio a conocer como el primer gran golpe del nuevo Gobierno en la capital. El saldo fue de 172 capturas y 10 bandas desmanteladas. Actualmente avanzan las judicializaciones de los capturados, en las que se han conocido detalles de sus crímenes, venta de drogas y fabricación a partir de medicamentos. En uno de los casos, la Fiscalía denunció infiltraciones a la Dijin y compra de datos de inteligencia por parte de una banda dedicada a la fabricación y venta de ‘tusi’. No obstante, el juez dejó en libertad a la mitad de los integrantes, lo que generó el rechazo y apelación del fiscal a cargo.

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Los recientes golpes al crimen organizado de la ciudad revelan varios frentes que la seguridad de la ciudad no puede pasar por alto. Durante las audiencias posteriores a las capturas, han quedado en evidencia las redes de venta de drogas y las muertes que se desprenden del microtráfico al interior de los barrios. La mayoría de capturas en Bogotá corresponden a bandas decicadas a este delito, como es el caso de integrantes de bandas como ‘Los Puentes II’ (33 capturados 28 en cárcel), ‘Los Caminantes’ (9 detenidos), ‘Illimani’ (6 detenidos por homicidio), ‘Los Ingenieros’ (encabezados por alias ‘Piccolino’ y alias ‘Mailo’) y ‘Los Faraones II’, muchos de los cuales recibieron medida de aseguramiento carcelaria.

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La operación "Kratos" dejó 172 capturados de 10 bandas criminales.

Drogas e infiltraciones

Después de más de 20 horas de audiencias, el Fiscal mostró su inconformidad con la decisión del juez de no enviar a prisión a varios de ‘Los Faraones II’ (imputados por concierto para delinquir y fabricación de estupefacientes) y apeló para que se les imponga detención preventiva en centro de reclusión.

Un caso particular fue la libertad que les otorgó a tres mujeres, argumentando que una de ellas había manifestado su intención de dejar la banda y que no revestían peligrosidad alguna para inferir que seguirían delinquiendo, en parte, porque, afirmó el juez, “ella no sabía fabricar la droga”. Además, las abogadas de las mujeres alegaron que una de ellas, pareja del líder de la banda, era madre cabeza de hogar, ante lo cual, el juez aplicó una perspectiva de género que influyó en su libertad.

Pero el fiscal no estuvo de acuerdo con los argumentos del juez. Partió de la operación de la banda que duró desde 2021 hasta la fecha en que fueron capturados, en octubre de este año. “Se ha incurrido en graves errores en contra de la decisión”, indicó el fiscal. Este último, en su apelación a la decisión del juez, reveló audios de interceptaciones en los que una de las mujeres daba instrucciones precisas sobre la preparación de ‘tusi’ mezclando insumos y medicamentos como amitriptilina y loratadina, además de otros en los que afirmaba que iba a “abrir otra línea ella sola”.

Audiencia de medida de aseguramiento contra ‘Los Faraones’.

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El Fiscal enfatizó en un hecho que apareció entre las pruebas: que los miembros de la red realizaban pagos de 200.000 pesos a contactos en la SIJIN y la DIJIN para consultar el sistema misional de la Fiscalía (SPOA). "Me filtraron el sistema, lo puse en conocimiento porque querían saber si sus líneas estaban siendo interceptadas, y esto no es menor, es una entidad de inteligencia, no la DIAN", dijo el fiscal. No obstante, el juez señaló que la prueba no había sido presentada anteriormente y no podía considerarla, hecho que también intentó desvirtuar el fiscal.

Autoridades realizaron 112 allanamientos.

Asimismo, la Fiscalía indicó que hay pruebas que acreditan que algunos de los capturados dejados en libertad recibían asesoramiento directo y tenían complicidad con funcionarios policiales. En el caso de alias ‘El Sargento’, también dejado en libertad, a pesar de que el juez desestimó pruebas, la Fiscalía argumentó que agentes encubiertos habían puesto en evidencia que el hombre vendía medicamentos controlados como rivotril y clonazepam, usados para fabricar el ‘tusi’.

Al final de las audiencias, el juez ratificó su decisión con respecto a la libertad de los procesados. Las apelaciones interpuestas por el fiscal se encuentran en trámite ante los jueces de segunda instancia para definir si se revocan las libertades otorgadas en primera y se imponen medidas de aseguramiento en centro carcelario. Lo cierto es que el contexto y las revelaciones dejan abiertos nuevos frentes de seguridad que atender en la capital.

Continúan los retos en seguridad

Analistas concuerdan en que estas operaciones impactan positivamente la lucha contra el crimen en la ciudad. Pero no se pueden quedar ahí. El año pasado fueron golpeadas más de 300 bandas en Bogotá y se reportó un elevado número de 30.000 capturas en el año, de estas, más de 3.000, por homicidio. Solo en el llamado “Plan Patria Milagro”, la Policía de Bogotá reportó 9.000 capturas en un periodo de tres meses, un promedio que aporta a las capturas anuales, pero que deja otros frentes abiertos.

Andrés Nieto, experto en seguridad, analizó: “El asunto aquí es distinguir qué tipo de estructura se están focalizando. Recordemos que según el último informe, Bogotá debe tener alrededor de 612 grupos que van desde la cosa más básica de dos personas articuladas para robar por cosquilleo en Transmilenio hasta el Tren de Aragua”.

Sobre la caída de bandas como Los Faraones, Nieto la ubica como una banda intermedia de servicios outsourcing criminal o delincuencial. “Eso está ligado a que esta no es la banda cabeza, sino que es la que presta un servicio a una banda superior. Esto pasaba con Satanás II, con el mismo Tren de Aragua”.

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Además de golpear las bandas de raíz, la justicia es otro gran reto, como lo demuestra el caso de "Los Faraones II". “El reto de la justicia entonces está ligado a que se puedan imputar los suficientes cargos duros para que el proceso de imputación no quede en delitos comunes, sino en conciertos para delinquir y por supuesto en temas mucho más fuertes. Hay que saber que las 172 capturas no necesariamente van a terminar en 172 judicializaciones”, puntualizó el experto.

Mientras avanzan las judicializaciones y se esperan nuevas diligencias en segunda instancia por el proceso de Los Faraones II, quedan abiertas varias preguntas sobre lo que sigue en la estrategia de seguridad. ¿Qué hay detrás del mercado de medicamentos y quiénes son las bandas de alto rango? ¿Qué sucederá con los señalamientos de infiltraciones?

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