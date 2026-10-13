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Historia de un feminicidio sin justicia: Ingrith Vanessa, ¿crimen perfecto o impunidad?

Doña Maritza Pizo sigue una ardua lucha por encontrar justicia para su hija, asesinada en Usme. A pesar del grueso expediente, la familia denuncia riesgo de impunidad y “desinterés” en la captura del responsable, quien fue identificado desde el primer momento de los hechos. 

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
Ingrith Vanessa, víctima de feminicidio en Usme.
Ingrith Vanessa Castro, víctima de feminicidio en Usme. Ilustración de Juan Camilo Parra.

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Maritza Costanza Pizo cuenta que el pasado 5 de octubre recibió una llamada, en la que le dijeron que habían visto al feminicida de su hija Ingrith Vanessa Castro, de 23 años, en el barrio Virrey, en Usme, el mismo donde ocurrió el crimen, en mayo de 2024. Han pasado más de dos años y este tipo de llamadas se repiten de tanto en tanto. La sensación de que él recorra “campante” Bogotá la aturde a diario. “¿Acaso cometió un crimen perfecto?”, se pregunta Maritza, con el afán de entender por qué, sabiendo quién fue, cómo y por qué, sumado a todo…

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá. jparra@elespectador.com
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Comentarios
  • Luz(1kl17)Hace 15 minutos
    JUSTICIA, para está jóven y todos los asesinatos de mujeres y hombres que quedan en la impunidad. Aunque se sabe cuál fue su victimario(a)
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