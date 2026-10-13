Historia de un feminicidio sin justicia: Ingrith Vanessa, ¿crimen perfecto o impunidad?

Maritza Costanza Pizo cuenta que el pasado 5 de octubre recibió una llamada, en la que le dijeron que habían visto al feminicida de su hija Ingrith Vanessa Castro, de 23 años, en el barrio Virrey, en Usme, el mismo donde ocurrió el crimen, en mayo de 2024. Han pasado más de dos años y este tipo de llamadas se repiten de tanto en tanto. La sensación de que él recorra “campante” Bogotá la aturde a diario. “¿Acaso cometió un crimen perfecto?”, se pregunta Maritza, con el afán de entender por qué, sabiendo quién fue, cómo y por qué, sumado a todo…

Maritza Costanza Pizo cuenta que el pasado 5 de octubre recibió una llamada, en la que le dijeron que habían visto al feminicida de su hija Ingrith Vanessa Castro, de 23 años, en el barrio Virrey, en Usme, el mismo donde ocurrió el crimen, en mayo de 2024. Han pasado más de dos años y este tipo de llamadas se repiten de tanto en tanto. La sensación de que él recorra “campante” Bogotá la aturde a diario. “¿Acaso cometió un crimen perfecto?”, se pregunta Maritza, con el afán de entender por qué, sabiendo quién fue, cómo y por qué, sumado a todo lo que pasó antes y después del feminicidio, el sujeto sigue libre.

La respuesta que encuentra la familia es “así es el sistema judicial”. No obstante, los detalles del caso llaman la atención, no solo por la sevicia del crimen o el contexto de violencia vicaria (uso de menores para ejercer violencia contra las mujeres), sino por los intentos previos de Ingrith Vanessa por denunciar los hechos de los que fue víctima el año antes de su muerte y las solicitudes de restricción, que no pudieron evitar el fatal desenlace.

Publicidad

Protestas por el feminicidio Ingrith Vanessa.

El hombre que vivía en frente

Ingrith nació en Tolima, pero se crio en el sur de Bogotá. Allí nacieron sus dos hermanos. “El hogar lo sosteníamos nosotras. Los niños dependían de las dos. Ella era una niña que, a pesar de que le gustaban sus rumbas, era responsable”, cuenta su madre, quien agrega que Ingrith comenzó a trabajar desde los 14 años. “En lo que le saliera. Trabajó con la Alcaldía y en el Banco de Vivienda como asesora. Después hizo un curso de guardia de seguridad y trabajó en eso”. La joven amaba a los animales y soñaba con “tener una fundación, en especial perros de la calle. Incluso, en la terraza de la casa refugiaba a algunos”.

En 2019, conoció al señalado victimario. “Llegó a vivir al frente del apartamento donde vivíamos”. Tenía más de 40 años, pero ella ya había salido con hombres mayores. Sin embargo, pronto surgieron las primeras formas de violencia, que revelaron su verdadero rostro. Esto lo supo su madre solo tiempo después de avanzada la investigación, porque Ingrith nunca se lo contó. Solo lo hizo a sus amigas más cercanas. Otra cosa que se supo después fue que el sujeto tenía antecedentes por violencia intrafamiliar. “Salieron como amigos unos seis meses y luego formalizaron la relación. Fue cuando se lo presentó al papá. Nunca me cayó bien, pero no podía meterme. Ella era adulta, era su decisión y, lamentablemente, la respetamos”.

Le puede interesar

Feminicidio Ingrith Vanessa. Foto: Archivo Particular.

Sobre el sospechoso se sabe que trabajaba en discotecas, como guardia de seguridad o en construcción. “Los primeros tres años fue un noviazgo, digamos, normal… Él parecía sano, pero a partir de 2023 comencé a notar cosas en ella. La vi distraída, preocupada. Incluso, una vez me llegó con unos moretones en el brazo. Le pregunté qué pasaba y ella solo respondía: ‘Todo está bien, mamá, todo está bien’. Nunca me dijo que él la amenazaba con hacerle daño a sus hermanitos si se alejaba. De eso me enteré después de que la mató. En 2023 ella puso una orden de restricción, para que él no se le acercara, pero nunca le prestaron atención”.

En el expediente figuran cinco páginas de anotaciones y antecedentes judiciales en contra del sospechoso. Hay un reporte de abril de 2021, por violencia intrafamiliar, en Soacha y otra de mayo, en Bogotá, por acceso carnal violento. Ambos casos estaban activos cuando se anexaron a la investigación por el feminicidio de Ingrith Vanesa. Cabe aclarar que estas anotaciones se presentaron mientras sostenía una relación con la joven, pero contaba con otras denuncias de varios años atrás. Hay reportes de 2009, 2013, 2015 y 2018, todas por violencia intrafamiliar. La última era agravada, por "tratarse de menor, mujer, anciano o discapacitado", dice el reporte. La única por otro delito fue en 2010, por uso de insignias de uso privativo de la fuerza pública.

“En una ocasión”, cuenta su madre, discutieron dentro de la vivienda. “Él le había pegado. Supe, porque ya tenía sangre en la nariz. Entonces él se excusó en que ella también era agresiva —mi hija era de un temperamento fuerte, pero eso no significaba que él podía maltratarla—. Entonces, lo que hice ese día fue decirle que se fuera de la casa y que la dejara en paz”. Aunque no volvió, doña Constanza cuenta que ellos terminaban y volvían. “Ese año fue el año más torturador para ella. Y lo supongo, porque ella a mí nunca me lo contó por miedo, ya que él la tenía amenazada con hacerles daño a sus hermanitos, si ella se alejaba de él”.

—Por eso yo la miraba: ella venía del trabajo, se acostaba, ya no era la misma chica. Ella había cambiado mucho.

La puerta de tela

De acuerdo con el testimonio de su mejor amiga, Ingrith le contó que su relación estaba marcada por episodios de violencia. Asegura que, tres meses antes del asesinato, el sujeto la habría agredido con un cuchillo. Luego, cuando la pareja se separó, Ingrid y sus allegados se lo encontraron en el barrio, quien los habría hecho correr, amenazándolos con un machete.

El 10 de mayo de 2024, el día antes del crimen, Ingrid estuvo con su amiga en un parque y mientras estaban ahí, vio cómo el sujeto la llamaba insistentemente, pero la joven no le quiso contestar. Luego, se supone, Ingrid se fue para su casa, pero no fue así. Dicen, que se encontró con su expareja. El dueño de un bar que frecuentaban manifestó que asistieron un rato y, al final de la noche, pidieron dos botellas de cerveza y se fueron.

Feminicidio Ingrith Vanessa.

La madre, entre tanto, señala que su hija trabajaba al día siguiente y había dicho que dejaría el almuerzo hecho. "A las 8:00 de la mañana, del 10 de mayo, la miré por última vez, escondida en la habitación. Ese día yo tenía que salir con los niños y con mi hermano, quien vivía conmigo".

Lo anterior es relevante porque Yeison Alexis Peña Pizo, el tío de Ingrith, es el testigo clave. Él cuenta que se levantó a las 2:00 de la mañana, del 11 de mayo, para ir al baño que, particularmente tenía una cortina como puerta. Y fue cuando vio salir del inmueble al sospechoso. Escuchó pasos y observó pasar a un hombre de contextura gruesa, que llevaba una chaqueta negra con franjas rojas en las mangas y pantalón oscuro. No alcanzó a verle el rostro, pero supo que era Carlos (todos reconocían esa chaqueta). Escuchó cómo bajó las escaleras, abrió la puerta de la vivienda y salió sin cerrarla, detalle que lo molestó y se lo dijo a su hermana, antes de saber el horror que acababa de ocurrir en el cuarto de su sobrina.

La madre de Ingrith se lamenta de haber sentido algo de rabia al escuchar por boca de su hermano que la expareja de su hija había salido esa madrugada de la casa; también, porque no había hecho el almuerzo, y porque al asomarse al cuarto esa mañana solo alcanzó a ver las cobijas arrumadas. Fue uno de los hermanitos de la joven quien decidió entrar, vio gotas de sangre y corrió a buscar a la mamá. A Constanza se le aceleró el corazón antes de ingresar y ver a su hija sin vida.

Dos botellas sin huellas

Con todo y sin cámaras de calidad que captaran los movimientos del señalado feminicida, las autoridades direccionaron los esfuerzos para emitir una orden de captura. Entre tanto, los exámenes de Medicina Legal registraban más de 40 heridas en el cuerpo de Ingrith y una escena que deliberadamente fue alterada para encubrir las huellas del feminicidio. De hecho, el reporte de la inspección al sitio indica que los peritos de la Sijin trasladaron las dos botellas que compraron en el bar donde fueron vistos, con la expectativa de comprobar directamente la presencia del sujeto en el cuarto. Pero llamó la atención que no había huellas en ninguna de las botellas y en ninguna parte del cuarto de Ingrith.

Publicidad

La orden de captura expedida en mayo de 2024 tenía vigencia de un año. En 2025 se prorrogó un año más y para octubre de 2026, no había registro de otra prórroga. Ni tampoco figuran registros o solicitudes para emitir circulares de Interpol para intensificar la búsqueda o avanzar en mecanismos que brinden justicia.

PRORROGA ORDEN DE CAPTURA

“Lamentablemente, digo que las autoridades no me han colaborado en nada, a pesar de que, créame, hemos hecho nosotros mucho más que los investigadores. A mí me llamaban y me decían: “Mire que lo vimos en tal lado”. Nosotros nos íbamos a buscarlo. Efectivamente, él ya no estaba ahí”.

Publicidad

Mientras sigue su incansable búsqueda, para Constanza es duro reconocer que su hija no tuvo la confianza de contarle lo que pasaba, pero también que las autoridades tampoco escucharon sus denuncias. Eso intensifica el dolor. “Dios mío, aunque denunciar no sirve, porque no les prestan atención a las víctimas, es necesario que, al menos, las mujeres tengan esa confianza de contarle a la mamá, al papá, a alguien, para buscar ayuda. “En mi caso, mi hija se dejó, vuelvo y digo, porque él la amenazaba con hacer daño a los niños. Por eso ella nunca habló. Y ella tenía planes ese 2024: quería irse a España. Pensando en alejarse. Pero ese tipo me le quitó la vida antes”.

Feminicidios y miedo, la cruda realidad de las mujeres

Entre 2023 y 2024, años en los que Ingrith sufrió violencia y fue asesinada, además de los 47 feminicidios tipificados oficialmente por la Fiscalía, se reportaron 43 homicidios adicionales de mujeres en Bogotá con indicios de motivación por razones de género. En 2025, Bogotá superó el promedio nacional en casos de violencia de pareja: 164,83 frente a 120,4. Esto evidencia una incidencia mayor en la capital. Entre el 70 % y el 77 % de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres, y cada hora 12 mujeres son agredidas dentro de su propio hogar, según registros de la Policía Nacional.

Publicidad

El panorama actual sigue siendo de peligro para las mujeres. Del primero de enero y el 31 de julio de 2026 se tipificaron 11 feminicidios, registrados en: Ciudad Bolívar (tres casos de mujeres de 21, 34, 39 años); Bosa (17, 20, 27 años); Usaquén (22, 36 años); San Cristóbal (25, 45 años); y Chapinero, una mujer de 31 años.

Las víctimas indirectas del feminicidio son principalmente hijas e hijos menores de edad. El 81% del total de feminicidios analizados tuvo víctimas indirectas menores; del restante ni siquiera se tiene información. En el 62 % de los casos, las hijas e hijos fueron las víctimas indirectas y en el 23 % de los casos presenciaron el feminicidio o se encontraban presentes cuando ocurrió. En el 19% de los casos se identificó a las madres de las mujeres víctimas, como víctimas indirectas.

Publicidad

Ingrith Vanessa

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.